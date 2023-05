Maltempo in attenuazione, ma in Emilia Romagna rimane allerta rossa

L'Emilia Romagna è stata devastata dalle alluvioni che hanno causato 9 vittime secondo il bilancio di ieri. Migliaia di sfollati ed evacuati, oltre a un numero ancora non definito di eventuali dispersi. La pioggia ha devastato intere città e paesi. Per oggi non sono previste forti precipitazioni ma è confermata l'allerta rossa per piene di fiumi e frane su tutta la Romagna, la pianura bolognese e modenese, le colline montane dell'Emilia centrale e bolognese. Scuole ancora chiuse. Ed è iniziata la conta degli enormi danni con tante aziende rimaste in ginocchio. In Emilia Romagna nei 2 martedì neri del mese, il 2 maggio ed il 16 maggio, sono caduti quasi 400 mm di pioggia; in due martedì è caduta la pioggia di 6 mesi.

Per il momento migliora temporaneamente il meteo sull'Italia ma questo maggio tempestoso continuerà. Da domani, intanto, un nuovo ciclone si muoverà lentamente dall’Algeria verso il Sud Italia, ma da questa posizione riuscirà a spingere piogge anche intense dapprima verso Sardegna e Nord-Ovest poi tra sabato e domenica su gran parte dell’Italia. Al momento, la buona notizia è che sono previste fasi asciutte su buona parte del Nord-Est, anche sull’Emilia Romagna martoriata da due alluvioni in 15 giorni.