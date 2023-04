Lollobrigida: «non deve mancare un contatto diretto con tessuto economico UK»

Il ministro delle Politiche agricole, Sovranità alimentare e delle foreste ha dichiarato: «Noi, in collaborazione con l’Ue siamo pronti ad aiutare il Regno Unito per promuovere una regolazione dei mercati che metta il Paese e i nostri imprenditori qui in condizione di stabilità»