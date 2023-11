Callas 100: apre a Milano la mostra dedicata alla Divina

Si intitola Maria Callas. Ritratti dall’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo la mostra che, dal 9 novembre 2023 al 18 febbraio 2024, porterà i visitatori di Galleria d’Italia a Milano alla scoperta della “Divina” nell’anno che celebra il centenario dalla sua nascita.

Un racconto fatto di immagini - 91 per la precisione - selezionate dal curatore Aldo Grasso all’interno delle oltre 1.500 presenti nell’Archivio Publifoto, acquisito nel 2015 da Intesa Sanpaolo. Le fotografie selezionate, molte delle quali inedite o mai esposte, coprono l’arco cronologico dal 1954 al 1970 e raccontano “la Callas” fuori dalla scena, nella sua quotidianità. La troviamo così accanto agli uomini che più di tutti condizionarono la sua vita – il marito, l’industriale Giovanni Battista Meneghini, e Aristotele Onassis (è della Publifoto il servizio “scoop” scattato nei giorni 3-4 settembre 1959 che svela al mondo la loro relazione) – ma anche vicino alle amiche e amici di una vita: Antonio Ghiringhelli, Luchino Visconti, Vittorio De Sica, Franco Zeffirelli, e naturalmente Pier Paolo Pasolini con cui girò il film Medea. Dopotutto i fotografi la seguivano ovunque, in particolare fuori dalla scena: per strada, al ristorante, in aeroporto o sul megayacht di Onassis, nell’atelier di Biki, nella sua casa milanese e in tribunale, nei giorni in cui si discuteva la causa di separazione dal marito.

«Le Gallerie d’Italia di Piazza Scala si uniscono alle istituzioni milanesi nel rendere omaggio alla cantante lirica più ammirata al mondo, un’ineguagliabile artista legata alla storia della città e del suo grande teatro d’opera. Le immagini in mostra, che restituiscono l’eccezionalità e il fascino di Maria Callas, provengono dall’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo, un prezioso patrimonio di memoria collettiva che arricchisce la conoscenza delle vicende storiche del nostro Novecento» ha dichiarato Giovanni Bazoli, Presidente emerito di Intesa Sanpaolo.

Per il curatore Aldo Grasso: «L’Archivio Publifoto di Intesa Sanpaolo ci regala una serie di istantanee che ritraggono Maria Callas fuori scena, nella quotidianità, ammesso che una divina possa conoscere l’ordinario […] C’è un aspetto che accomuna tutte queste istantanee, una sorta di forza magnetica che ci costringe a cogliere solo questi gesti, quei momenti che distinguono irrevocabilmente un destino da ogni altro».

La mostra Maria Callas. Ritratti dall’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo è la prima delle numerose iniziative che nel mese di novembre e dicembre coinvolgeranno la città di Milano. Un palinsesto di eventi a cura del Comune di Milano, con la collaborazione del Teatro alla Scala, Gallerie d’Italia e Piccolo Teatro di Milano per rendere omaggio alla celebre artista.