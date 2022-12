Gianluca Vialli, ricoverato a Londra in condizioni cliniche gravi

Gianluca Vialli, 58 anni, ex calciatore di Samp e Juve e dirigente della Nazionale, è ricoverato in una clinica a Londra, la stessa dove aveva ricevuto in passato già due cicli di chemioterapia a causa di un tumore al pancreas diagnosticato nel 2017. Durante le ultime ore la madre, Maria Teresa, 87 anni, sarebbe partita da Cremona per andare a trovare il figlio in Inghilterra insieme al fratello Nino, dal momento che Gianluca non potrà spostarsi per le festività del Natale.

Vialli qualche giorno fa aveva annunciato che avrebbe sospeso temporaneamente il suo ruolo di capo delegazione della Nazionale a causa del peggioramento delle sue gravose condizioni di salute e davanti a questa spiacevole situazione si è fatta sentire la comunità degli amici legata al mondo del calcio, anche il suo ex compagno di Nazionale Antonio Cabrini gli aveva scritto una lettera poi resa pubblica dalla Provincia di Cremona.