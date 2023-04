Gentiloni: «L'Italia sul Mes non dovrebbe essere in discussione»

Il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni arrivando all'Ecofin informale a Stoccolma ha affermato: «Nei tempi e nei modi che il Governo e il Parlamento italiano decideranno la ratifica italiana del Meccanismo europeo di stabilità non dovrebbe essere in discussione. E' stata decisa più di due anni fa»

«Attendiamo da anni la ratifica da parte di tutti gli Stati membri di questa riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità, che è uno strumento importante per garantire la stabilità finanziaria dell'intera zona euro - ha detto la ministra delle Finanze spagnola Nadia Calvino - e speriamo che una volta che abbiamo già avuto l'avallo da parte della Germania, l'Italia ratifichi questo testo e quindi potremo disporre di una rete di sicurezza più completa nell'ambito della zona euro».

Gentiloni, interpellato poi in merito alle reazioni negative soprattutto dei tedeschi sulla proposta dell'esecutivo Ue per la riforma della governance economica Ue, ha detto: «Sto sentendo queste reazioni ma essendo italiano e sentendo anche altre reazioni che criticano la proposta questo normalmente potrebbe significare o che abbiamo davvero una proposta molto buona ed equilibrata o che si vive in un altro pianeta, ma non viviamo in un altro pianeta».