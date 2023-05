Ue, Gentiloni: «Evitata la recessione. Italia meglio degli altri»

Gentiloni: «Per l'anno in corso noi proiettiamo per l'Italia la crescita più alta fra le maggiori economie europee, credo che questo non avvenisse da molto tempo». «Il problema dell'Italia è come proseguire nel corso positivo che ha portato l'economia nazionale a crescere del 12% in tre anni e cio' richiede uno sforzo costante, prudenza nelle politiche di bilancio e pieno uso dei fondi del Pnrr».

L'economia italiana cresce anche se il prossimo anno perderà lo slancio e l'inflazione ancora per molti mesi azzoppera' il potere d'acquisto dei nostri stipendi. E' il commissario all'economia Gentiloni a descrivere gli scenari futuri per il nostro Paese e per l'Europa tutta, che sono più rosei del previsto, con un Pil che nel 2023 cresce in Italia dell'1,2% (trainato dal settore del turismo che spinge fortissimo, nonche' quello dell'export) e nell'Unione Europea del'1,1%.