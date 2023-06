D'Alema e Profumo indagati per la vendita di navi e aerei militari alla Colombia

Massimo D’Alema e Alessandro Profumo sarebbero indagati dalla procura di Napoli per la vendita di navi e aerei militari alla Colombia di cui il «complessivo valore economico ammontava oltre 4 miliardi di euro». La Digos questa mattina ha provveduto a una perquisizione per tutti gli indagati, tra cui ci sarebbero Giuseppe Giordo, ex direttore generale di Fincantieri e alcuni mediatori dell’operazione. Lo scrive il Corriere della Sera.

Secondo l'accusa: «I soggetti indagati si sono a vario titolo adoperati quali promotori dell’iniziativa economica commerciale di vendita al governo della Colombia di prodotti di aziende italiane a partecipazione pubblica Leonardo in particolare aerei emme 346 e Fincantieri in particolare Corvette piccoli sommergibili e allestimento cantieri navali al fine di favorire ottenere da parte delle autoritа colombiane la conclusione degli accordi formali e definitivi aventi ad oggetto le descritte forniture ed il cui complessivo valore economico ammontava oltre 4 miliardi di euro».

D'Alema finì al centro di polemiche dopo la comparsa di alcune intercettazioni in cui l'ex segretario del Pd parlava proprio di questo affare.