Germania e Polonia responsabili da sole di oltre la metà dell’inquinamento Ue

Germania e Polonia sul tetto d’Europa, verrebbe da dire guardando alla classifica dei maggiori emettitori di CO2 del continente. La società di consulenza Ember ha analizzato i registri pubblici dell’Ets e ha notato che nel 2022, considerati tutti i settori, i dieci maggiori emettitori di biossido di carbonio sono centrali elettriche alimentate a carbone e lignite. Ben nove di queste sono, appunto, in Germania o in Polonia. Non poteva che essere così, considerato che nel 2022 si sono incrociate tre gravi crisi: quella del gas, quella dell’idroelettrico e quella del nucleare francese. Tuttavia, necessità contingenti a parte, sono i raffronti a fare impressione.



In Europa nel 2022 il settore elettrico ha emesso complessivamente 739 milioni di tonnellate di CO2, di cui 456 milioni di tonnellate dovute a carbone e lignite, pari al 62%. Le emissioni delle centrali elettriche a gas ammontavano invece a 170 milioni di tonnellate, cioè circa il 25% del totale delle emissioni per la produzione di energia.







