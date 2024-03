Quella «falla» in Europol

Lo scorso 28 ottobre si è scoperto che che alcuni dossier contenenti informazioni sensibili sui dirigenti di alto livello dell'Europol, l'agenzia di polizia dell'Unione Europea, erano letteralmente spariti. Secondo quanto riferito a Politico da quattro funzionari ed ex funzionari dell'agenzia protetti dall'anonimato, i dossier scomparsi includerebbero quelli relativi alla direttrice esecutiva di Europol Catherine De Bolle e a tre dei suoi vicedirettori: Jürgen Ebner, Andrei Lințǎ e Jean-Philippe Lecouffe.

La notizia lascia a dir poco sgomenti in un momento delicatissimo sul fronte della sicurezza internazionale con due guerre in corso e la recrudescenza del terrorismo dello Stato islamico capace di colpire al cuore la città di Mosca. Altra brutta notizia sempre sul fronte europeo, è quella che per circa un anno Europol e Frontex non sono scambiati i dati di persone sospette a casua del veto del garante della privacy. Di tutto questo ne parliamo con Sara Kelany Avvocato e Deputato di Fratelli D’Italia.