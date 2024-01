Reso pubblico l’elenco con i nomi. Tremano i potenti del caso Epstein

Lo spettro di Jeffrey Epstein torna a perseguitare Bill Clinton. Su input del giudice Loretta Preska, è stata desecretata la prima parte dei documenti relativi alla causa civile per diffamazione che, nel 2015, Virginia Roberts Giuffre aveva intentato contro la socia dello stesso Epstein, Ghislaine Maxwell. Ci si attende che saranno in totale circa 170 i nomi presenti in questi incartamenti: nomi che, a vario titolo, sono collegati al finanziere, morto suicida in carcere nell’agosto del 2019. Ebbene, tra i documenti appena resi pubblici, vi è una deposizione rilasciata da una delle vittime di Epstein: Johanna Sjoberg. In particolare, quest’ultima ha rivelato di aver saputo dallo stesso Epstein che a Clinton piacevano le ragazze giovani. «Mi disse che a Clinton piacciono le giovani, riferendosi alle ragazze», si legge nella testimonianza.





