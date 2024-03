Chris LaCivita: "Trump vincerà grazie a operai e contadini"

La campagna elettorale di Donald Trump è ormai decollata. Ci sono ben pochi dubbi sul fatto che conquisterà a breve la nomination presidenziale repubblicana. Basti pensare che, appena l’altro ieri, l’ex presidente ha trionfato alle primarie del Michigan, staccando Nikki Haley di oltre 40 punti. Inoltre, vari sondaggi lo danno più che competitivo con Joe Biden sia a livello nazionale sia in vari Stati chiave. Per dare uno sguardo all’interno della sua campagna, abbiamo parlato con Chris LaCivita. Stratega di lunga data, è attualmente senior advisor dello stesso Trump, nonché uno dei massimi dirigenti del suo team elettorale. Non solo. A metà febbraio, LaCivita ha ricevuto l’endorsement dell’ex presidente per assumere il ruolo di direttore operativo del Comitato nazionale del Partito repubblicano: un incarico che, in caso, non lo porterebbe comunque a lasciare il team elettorale di Trump. Forse nessuno meglio di lui è a conoscenza delle strategie che l’ex presidente sta implementando in vista del 5 novembre.





Chris LaCivita, può spiegarmi quali sono i suoi compiti nel team elettorale di Trump?

“Sono co-direttore dell'organizzazione della campagna del 2024 del presidente Trump. Insieme alla mia collega Susie Wiles, gestiamo un team di persone a livello nazionale per garantire la direzione organizzativa in tutte le aree, compresa la raccolta fondi, l'elaborazione delle proposte politiche, le comunicazioni e le operazioni politiche”.





Perché Trump sta aumentando i consensi tra i colletti blu?

“Il presidente Trump è forte con gli elettori in tutto lo spettro economico della nazione. Il suo fascino sui lavoratori americani è dovuto al fatto che riflette i loro valori fondamentali, legati al buon senso. Nel suo primo mandato ha dimostrato alla nazione che le sue politiche portano prosperità economica, rispetto sulla scena internazionale e sicurezza dei nostri confini. Il disastroso mandato di Biden ha presentato un netto contrasto, che gli elettori americani possono vedere ogni giorno”.





Secondo lei, quali possono essere gli impatti elettorali delle politiche di Biden a favore dell’auto elettrica?

“L’obbligo del presidente Biden per i veicoli elettrici è l’ennesimo esempio del fallimento di Biden nel proteggere il settore manifatturiero americano e gli uomini e le donne i cui posti di lavoro sono in pericolo. Piegandosi alla volontà degli estremisti ambientalisti, l'industria automobilistica americana si trova ad affrontare una minaccia esistenziale rappresentata dai prodotti realizzati prevalentemente dai comunisti cinesi. Se questo obbligo fosse pienamente attuato, ciò significherebbe la resa del resto dell’industria americana ai nemici della nostra nazione. Inoltre, il peso che grava sulla rete energetica nazionale, in mancanza delle infrastrutture in grado di sostenerla, rende questa politica impossibile da realizzare senza continuare un disastroso allontanamento dall’indipendenza energetica americana”.





Alcuni settori della sinistra europea sostengono che Trump sia “razzista”. Eppure con lui il Partito repubblicano è tornato a crescere tra gli elettori afroamericani e ispanici. Qual è la vostra strategia elettorale per le minoranze etniche?

“Siamo in competizione per ogni voto, compresi quelli delle minoranze. Stiamo ricordando a questi elettori che durante il primo mandato del presidente Trump abbiamo visto i minimi storici per la disoccupazione nera e ispanica e significativi aumenti dei salari per i neri e gli ispanici americani. Il presidente Trump ha fatto crescere l’economia della nostra nazione producendo una bassa inflazione e bassi tassi di interesse. Ciò ha aumentato l’opportunità per le famiglie delle minoranze di arrivare alla proprietà di una casa e di provvedere alle proprie esigenze pensionistiche”.





Prosegua pure.

“Il presidente Trump si è occupato anche della riforma della giustizia. Sebbene il presidente Trump sia senza dubbio un leader ‘law and order’, ha mostrato politiche di buon senso nelle condanne per reati non violenti: un sistema giudiziario duro ma giusto, che tratta tutte le persone allo stesso modo. Forse più di ogni altro americano, il presidente Trump riconosce che un sistema giudiziario a due livelli, che protegge gli addetti ai lavori e le élite ma prende di mira gli oppositori politici o i lavoratori, è fondamentalmente anti-americano”.





Il voto degli agricoltori è cruciale. Quale strategia state adottando per conquistarlo?

“Ancora una volta, ci sono risultati ben consolidati nel primo mandato del presidente Trump. Gli agricoltori americani hanno bisogno che i costi di produzione siano i più bassi possibile. L’inversione di rotta di Biden rispetto alle politiche economiche di Trump ha fatto aumentare l’inflazione e i tassi di interesse sui prestiti. Trump ha rinegoziato gli accordi commerciali per difendere gli agricoltori americani nel mercato globale. Abbiamo un’ampia coalizione di funzionari eletti e stakeholder agricoli che hanno abbracciato la campagna del presidente Trump per questi motivi”.





Quali sono le debolezze elettorali più gravi di Biden?

“I punti deboli di Biden si dividono in due categorie. Il primo è la sua debolezza fisica e cognitiva. Non c’è mai stata una prova così chiara che un presidente americano non sia adatto a governare come quella che si vede ogni giorno nelle trasmissioni di tutto il mondo. Il secondo è la resa completa dell’amministrazione Biden alle politiche di sinistra più radicali. Le frontiere aperte, la politica energetica che distrugge l’economia e l’inchinarsi ai nemici degli Stati Uniti e dei nostri partner europei ne sono un riflesso. Entrambe queste categorie proiettano la debolezza americana nel mondo e minacciano il popolo americano e i nostri alleati”.





Che cosa pensa dei procuratori dem che hanno incriminato Trump?

“È ormai ben documentato che tutti questi casi legali sono interferenze elettorali prodotte da uno sforzo coordinato di Biden e del suo Dipartimento di Giustizia. Temono di affrontare Trump alle urne questo novembre, quindi hanno truccato il sistema giudiziario per agire come una squadra di sicari politici. Gli elettori americani possono vederlo per quello che vale e respingeranno questi attacchi immorali”.





Biden dice di essere cattolico, ma è a favore dell’aborto e il suo Dipartimento di Giustizia ha preso di mira i cattolici tradizionalisti. Qual è la vostra strategia per conquistare gli elettori cattolici?

“Biden ha strumentalizzato il sistema legale federale contro i cristiani, soprattutto contro i cattolici, perché i valori dei fedeli non corrispondono all’agenda radicale di Biden e della sinistra. Il presidente Trump ha nominato giudici federali che rispettano la vita e ha attuato politiche che celebrano le famiglie tradizionali americane. Ha ampliato la scelta scolastica dei genitori e le politiche educative che rispettano le basi giudaico-cristiane su cui sono stati fondati gli Stati Uniti. Crediamo che i cattolici e tutti i cristiani vedranno i risultati evidenti del presidente Trump e li sposeranno”.





Che cosa mi dice di Nikki Haley?

“Dopo l’ennesima massiccia sconfitta in South Carolina, giorni fa, i gruppi affiliati a Charles Koch hanno dichiarato apertamente che stanno cessando il loro sostegno finanziario all’ex ambasciatrice. Le primarie sono finite e tutto ciò che Nikki Haley sta facendo ora è accettare il sostegno dei democratici che preferirebbero che Biden affrontasse lei invece del presidente Trump. Fortunatamente per la nazione, questi democratici non avranno successo. Trump è il candidato del nostro partito ed è sulla strada del successo a novembre”.





Trump sarà di nuovo presidente?

“Sondaggio dopo sondaggio, il presidente Trump è pronto a conquistare gli Stati chiave. Con il contrasto tra la sua forza e la debolezza di Biden, crediamo che il popolo americano porterà alla vittoria il presidente Trump nel 2024”.