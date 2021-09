La distanza tra la Lamorgese e la Polizia

«Sentiamo questo Ministro degli Interni molto lontano» cosi' dichiara a Panorama.it il Segretario nazionale del Sindacato di polizia SAP Stefano Paoloni con il quale abbiamo parlato della situazione in generale della polizia in Italia, della carenza di effettivi e di mezzi e delle molte difficoltà che incontrano le donne e gli uomini in divisa. Ma non solo, con lui abbiamo affrontato anche il tema della violenza contro gli agenti (otto aggressioni al giorno), delle tutele legali oggi a carico degli agenti e della polizia del futuro tra bodycam e Taser.