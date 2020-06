Coronavirus: la mappa dei nuovi focolai di Covid 19

Era prevedibile e previsto che in Italia e in Europa si potessero sviluppare nuovi focolai di Covid 19 con il progressivo ritorno alla normalità dopo i mesi di lockdown. Quanto sta accadendo in questo momento nel nostro paese, quindi, non trova, per lo meno sulla carta, il sistema impreparato.

Al momento, infatti, sono stati identificati e circoscritti 10 nuovi focolai di Coronavirus più o meno piccoli in Italia. Quello di dimensioni più grandi è stato trovato a Bologna presso la ditta di trasporti Brt (ex Bartolini): 64 nuovi contagi tra dipendenti, famigliari e amici con uno screening esteso a 370 persone che fanno parte della cerchia.

Quello che preoccupa è che la ditta non sia stata chiusa e che l'epicentro sarebbe in un'azienda d'appalto esterna che potrebbe aver contagiato altre realtà. Secondo le autorità la situazione è preoccupante, ma sotto controllo. Si attendono nuovi casi per le prossime ore.

Mondragone, in provincia di Caserta, è zona rossa da lunedì a causa di 49 casi di Coronavirus riscontrati all'interno della comunità bulgara che vive nell'area dei palazzi ex Cirio. L'intera zona è stata messa in quarantena e sono già stati eseguiti 730 tamponi nonostante le proteste e la tensione. Il governatore campano Vincenzo De Luca ha disposto che l'esercito vigili la zona per evitare fughe o sommosse ed è pronto ad allargare il lockdown a tutto il comune se la situazione dovesse peggiorare e si dovessero superare i 100 casi,

Se questi sono i due principali focolai attivi in Italia non sono però gli unici. Ad Alessandria, per esempio, sono stati trovati 13 nuovi casi positivi all'interno di una casa di riposo, mentre 11 persone hanno preso il virus in un focolaio famigliare a Bolzano.

Tra le provincie di Prato e Pistoia ci sono 19 nuovi casi, mentre a Porto Empedocle, in Sicilia, 28 migranti a bordo della nave Sea Watch sono stati isolati perché positivi al tampone. E ancora: 7 nuovi casi a Como all'interno di una casa di accoglienza; altri 7 a Montecchio, Reggio Emilia, tutti parenti; 8 casi di Covid 19 a Palmi, in provincia di Reggio Calabria dove è stata creata una nuova zona rossa nei quartieri Pietrenere-Tonnara-Scinà. A Roma, invece, al momento non sono stati trovati nuovi casi al San Raffaele Pisana o alla Garbatella epicentri del contagio nel corso delle ultime settimane.

Secondo il Ministro della Salute Roberto Speranza: "I piccoli focolai segnalati nelle ultime ore ci dicono che la battaglia non è ancora vinta e che serve gradualità e prudenza nelle prossime settimane".

Rispetto alla scorsa settimana i casi sono in aumento solo dello 0,6%, ma il dato è viziato dal fatto che è in drastico calo il numero dei tamponi realizzati negli ultimi 7 giorni (-26.876). Calano anche i pazienti in terapia intensiva (-35%) e i ricoverati con sintomi (-43,9%). I morti nell'ultima settimana sono stati in Italia 270 in tutto.

Sebbene i numeri del contagio siano in diminuzione i nuovi focolai devono servire a ricordare quanto sia pericoloso abbassare la guardia e quanto sia importante prevenzione e rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento sociale previste dalla legge.