Crisi demografica in Italia: a scuola 130 mila alunni in meno

Il calo degli alunni che colpirà da settembre gli istituti statali italiani rappresenta il record degli ultimi dieci anni. Secondo i calcoli del ministero dell'Istruzione, comunicati un paio di giorni fa ai sindacati, fra sei mesi saranno 130 mila in meno di quest'anno gli alunni che frequenteranno le classi italiane. In un decennio è come se fosse sparita una città come Palermo. Aumentano le "classi pollaio", ossia classi che contengono oltre il limite di alunni previsto dalla normativa scolastica vigente.