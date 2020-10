Tutti gli stipendi dei calciatori di serie A

Dalla Juventus all'Inter, dalle romane , alle genovesi. Ecco, squadra per squadra gli stipendi, gli ingaggi dei giocatori in Serie A per la stagione 2020-2022

Da aggiungere che per molti c'è la variabile dei bonus che possono far aumentare lo stipendio anche del 20%

Atalanta

Gomez (2), Zapata (1,8), Muriel (1,8), Ilicic (1,8), Pasalic (1), Miranchuk (1,5), Caldara (1), De Roon (1), Malinovski (1), Toloi (1), Palomino (0,8), Castagne (0,6), Piccini (0,8), Freuler (0,8), Hateboer (0,8), Gollini (0,8), Djmsiti (0,8), Sportiello (0,6), Lammers (0,8), Gosens (0,8), Mojica (0,5), De Paoli (0,35), Sutalo (0,25), Rossi (0,1)



Gli stipendi dei calciatori sono netti e annuali

Benevento

Glik (2,5), Falque (1,7), Lapadula (1,6), Caprari (0,9), Ionita (0,9), Viola (0,75), Maggio (0,7), Hetemaj (0,7), Sau (0,7), Schiattarella (0,7), Dabo (0,6), Caldirola (0,5), Insigne (0,5), Barba (0,45), Foulon (0,35), Letizia (0,35), Moncini (0,35), Tello (0,3), Montipò (0,27), Improta (0,2), Tuia (0,2)

Bologna

Destro (2), Medel (1,5), Sansone (1,5), Soriano (1,5), Dzemaili (1,2), Orsolini (1), Poli (1), Palacio (1), Santander (1), Skorupski (0,9), Laranghiera (0,8), Skov Olsen (0,8), Denswil (0,8), Dijks (0,8), Mbaye (0,8), Tomiyasu (0,6), Krejici (0,6), Svanberg (0,5), Schouten (0,5), Bani (0,5), Paz (0,4), Da Costa (0,35), Corbo (0,3)

Cagliari

Nainggolan (4,5), Pavoletti (1,8), Rog (1,5), Nandez (1,5), Simeone (1,5), Luca Pellegrini (1), Klavan (1), Ceppitelli (1), Cragno (1), Cerri (1), Joao Pedro (0,8), Ionita (0,8), Castro (0,7), Birsa (0,6), Pisacane (0,5), Cigarini (0,5), Lykogiannis (0,5), Faragò (0,5), Olsen (0,5), Cacciatore (0,4), Rafael (0,3), Oliva (0,3), Deola (0,3), Mattiello (0,3), Walukiewicz (0,2), Ragatzu (0,2)

Crotone

Magallan (0,75), Luperto (0,7), Reca (0,6), Simy (0,6), Petriccione (0,5), Benali (0,45), Riviere (0,45), Cigarini (0,43), Eduardo (0,43), Marrone (0,4), Vulic (0,4), Rispoli (0,37), DjiDji (0,38), Golemic (0,35), Pereira (0,3), Siligardi (0,26), Zanellato (0,2), Crociata (0,2), Molina (0,2), Rojas (0,2), Cuomo (0,18), Gomelt (0,18)

Fiorentina

Ribery (4), Chiesa (1,7), Badelj (1,5), Pulgar (1,3), Boateng (1,3), Caceres (1,3), Dalbert (1,3), Pezzella (1,3), Benassi (1,1), Ghezzal (1), Lirola (0,8), Pedro (0,8), Eysseric (0,8), Milenkovic (0,8), Thereau (0,8), Dragowski (0,7), Cristoforo (0,7), Ceccherini (0,5), Dabo (0,5), Rasmussen (0,5), Zurkowski (0,5), Terzic (0,3), Terracciano (0,3), Venuti (0,3), Castrovilli (0,2), Vlahovic (0,2), Sottil (0,2), Ranieri (0,15)

Genoa

Badelj (1,4), Shomurodov (1,3), Zappacosta (1,3), Criscito (1,2), Sturaro (1,2), Zapata (1,2), Pellegrini (0,8), Perin (0,8), Pijaca (0,8), Bani (0,7), Biraschi (0,7) , Leerager (0,7), Masiello (0,7), Cassata (0,6), Ghiglione (0,6), Parigini (0,6), Radovanovic (0,6), Zajc (0,6), Destro (0,55), Berhami (0,5), Goldaniga (0,5), Pandev (0,5)

Inter

Lukaku (7,5+1,5), Eriksen (7,5), Sanchez (7), Vidal (6,5), Hakimi (5), Perisic (5), Nainggolan (4,5), De Vrij (3,8), Brozovic (3,5), Handanovic (3,2), Skriniar (3+0,5), Young (3), Barella (2,5), Vecino (2,5), D'Ambrosio (2), Darmian (2), Pinamonti (2), Ranocchia (1,8), Sensi (2), Lautaro Martinez (2,5), Gagliardini (1,5), Bastoni (1,5), Radu (1).

Juventus

Ronaldo (31), De Ligt (7,5), Dybala (7,3), Rabiot (7+2 e 10 alla firma), Ramsey (7), , Bonucci (6,5), Szczesny (6,5), Alex Sandro (6), Arthur (5), Chiesa (5), Cuadrado (5), Morata (5), Bernardeschi (4), Danilo (4), Chiellini (3,5), Bentancur (2,5), Kulusewski (2,5), Mckennie (2,5), Demiral (1,8), Buffon (1,5), Frabotta (0,1).

Lazio

Milinkovic Savic (2,5), Immobile (2,5), Leiva (2,3), Luis Alberto (1,8), Caicedo (1,7), Acerbi (1,5), Lazzari (1,5), Correa (1,5), Parolo (1,4), Radu (1,4), Lulic (1,4), Berisha (1,3), Strakosha (1,2), Jony (1,1), Cataldi (1,1), Bastos (1), Proto (1), Patric (1), Vavro (1), Durmisi (1), Lukaku (1), Vargic (0,9), Marusic (0,9), Luiz Felipe (0,8), Minala (0,5), Adenkaye (0,5), Kishna (0,4)



Lecce



Babacar (1), Benzar (1), Mbula (1), Rossettini (0,8), Tachtsidis (0,8), Shakhov (0,8), Falco (0,8), Lapadula (0,75), Ferreira (0,7), Lucioni (0,7), Vera (0,7), Rispoli (0,7), Majer (0,7), Farias (0,7), La Mantia (0,7), Dell'Orco (0,7), Vigorito (0,5), Meccarello (0,5), Petriccione (0,5), Tabanelli (0,5), Mancosu (0,5), Fiamozzi (0,5), Riccardi (0,3), Tsonev (0,3), Bleve (0,2), Gallo (0,2), Lo Faso (0,2), Dubickas (0,2)



Milan

Z. Ibrahimovic (7), G. Donnarumma (6), Romagnoli (3,5), Rebic (3,5), Calhanoglu (2,5), Kessie (2,2), Conti (2), Calabria (2), Musacchio (2), Tonali (2), Castillejo (1,5), Bennacer (1,5), T. Hernandez (1,5), Leao (1,4), Kjaer (1,2), Tatarusanu (1,2), Krunic (1,1), Dalot (1), A. Donnarumma (1), Duarte (1), Hauge (1), Saelemekers (1), Gabbia (0,5)

Napoli

Koulibaly (6), Insigne (4,6), Lozano (4,5), Osimhen (4,5), Manolas (4), Mertens (4,5), Zielinski (3,5), Milik (2,5), Demme (2,5), Llorente (2,5), Ghoulam (2,4), Di Lorenzo (2,3), Politano (2,2), Mario Rui (2,1), bakajoko (2), Lobotka (2), Petagna (1,8), Rrahmani (1,8), Hysaj (1,8), Fabian Ruiz (1,5), Elmas (1,5), Ospina (1,4), Maksimovic (1,2), Meret (1,1), Malcuit (0,8)

Parma

Inglese (1,4), Gervinho (1,3), Hernani (1,2), Karamoh (1,2), Kucka (1,2), Cornelius (1), Kurtic (1), Grassi (0,9), Sepe (0,9), Cyprien (0,7), Alves (0,6), Busi (0,6), Osorio (0,55), Brunetta (0,5), Valenti (0,5), Laurini (0, 48), Gagliolo (0,45), Mihaila (0,45), Pezzella (0,45), Sprocati (0,45), Dezi (0,42), Scozzarella (0,35)

Roma

Dzeko (7,5), Pastore (4,5), Smalling (3,8), Pau Lopez (3), Spinazzola (3), Smalling (3), Veretout (3), Pedro (3), Mkhitaryan (3,5), Pau Lopez (3), Diawara (2,5), Fazio (2,5), Zaniolo (2,5), Borja Mayoral (2,4), Karsdorp (2,2), Juan Jesus (2,2), Mancini (2), Pellegrini (2), Kumbulla (1,8), Cristante (1,8), Peres (1,8), Ibanez (1,5), Santon (1,5), Mirante (1)

Sampdoria

Candreva (1,3), Quagliarella (1,2), Gabbiadini (1,1), Ekdal (1,1), Ramirez (1,1), Silva (1,1), Keita Balde (1), Tonelli (1), Yoshida (1), Colley (1), Audero (0,8), Jankto (0,8), Verre (0,7), Regini (0,5), Thorsby (0,5), Bereszynski (0,45), Ferrari (0,4), La Gumina (0,4), Leris (0,3), Augello (0,25), Letica (0,2).

Sassuolo

Berardi (1,8), Consigli (1), Defrel (0,85), Obiang (0,85), Capito (0,8), Djuricic (0,7), Locatelli (0,7), Magnanelli (0,7), Rogeiro (0,7), Toljan (0,7), Ayhan (0,6), Boga (0,6), Bourabia (0,6), Ferrari (0,6), Maxime Lopez (0,6), Marlon (0,6), Peluso (0,6), Pegolo (0,5), Ricci (0,5), Traore (0,5), Haraslin (0,4),



Spezia

Farias (1), Zoet (1), Ismaiu (0,6), Aguelo (0,4), Galabinov (0,4), Nzola (0,4), Sala (0,4), Verde (0,4), Agoume (0,35), Estevez (0,35), Leo Sema (0,35), Capradossi (0,3), Deiola (0,3), Dell'Orto (0,3), Marchizza (0,3), Mattiello (0,3), Piccoli (0,3), Pobega (0,3), Refael (0,3), Ferrer (0,25), Mora (0,25), Bartolomei (0,25)

Torino

Belotti (1,8), Sirigu (1,7), Zaza (1,7), Iago Falque (1,7), Verdi (1,7), Izzo (1,7), Nkoulou (1,5), Ansaldi (1,4), Baselli (1,4), Rincon (1,4), Laxalt (1,4), Meitè (1,1), De Silvestri (1), Ola Aina (1), Berenguer (0,7), Diidii (0,7), Bonifazi (0,6), Lyanco (0,6), Bremer (0,5), Lukic (0,5), Edera (0,4), Ujkani (0,3), Parigini (0,3), Rosati (0,15), Millico (0,1)

Udinese

De Paul (1), Deulofeu (1), Pereyra (1), Okaka (0,7), Mandragora (0,7), Lasagna (0,7), Nestorovski (0,7), de Maio (0,6), Becao (0,5), Arslan (0,6), Samir (0,5), Nuytink (0,6), Wallace (0,5), Forestieri (0,5), Teodorcyzk (0,5), Jajajlo (0,7), Stryger Larsen (0,5), Musso (0,6), Ter Avest (0,3), Pussetto (0,5), Zeegelar (0,5), Bonifazi (0,4), Qouweian (0,4), Marengo (0,3), Molina (0,3)



Verona



Kalinic (1,5), Di Carmine (0,7), Favilli (0,7), Gunter (0,6), Lazovic (0,6), Magnani (0,6), Barak (0,5), Ceccherini (0,5), Dimarco (0,5), faraoni (0,5), Silvestri (0,5), Tameze (0,5), Veloso (0,5), Vieira (0,5), Zaccagni (0,5), Empereur (0,4), Dawidowicz (0,3), Ruegg (0,3), Cetin (0,25), Colley (0,2)



