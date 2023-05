Berlusconi dimesso dal San Raffaele

Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele dopo 45 giorni dal suo ricovero, lo scorso 5 aprile. Il leader di Forza Italia era stato ricoverato per un’infezione polmonare, collegata alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo, che lo aveva costretto a letto prima in terapia intensiva e poi dal 17 aprile a una lunga degenza in un reparto ordinario al padiglione Q del San Raffaele di Milano.