Minorenne arrestato a Bergamo per terrorismo: progettava attentato in nome dell’Isis

Un minore italiano di origine straniera, residente in provincia di Bergamo, «era pronto all’atto di forza e stava preparando il progetto di un attentato incendiario nella zona in cui vive». E' questo quanto è emerso dalle indagini che hanno portato al fermo, eseguito dalla polizia. Il ragazzo è «indagato per associazione con finalità di terrorismo, addestramento, apologia e istigazione a delinquere aggravate». Il minorenne, secondo le indagini, sarebbe un sostenitore dell'Isis. Ed è stato inoltre trovato in possesso di numerosissimi contenuti riconducibili allo Stato Islamico, tra cui video di esecuzioni e manuali relativi alle armi e al confezionamento di ordigni, che diffondeva anche sulla rete, esortando gli altri giovani internauti a passare all'azione. Il fermo è stato disposto dalla procura per i minorenni di Brescia e convalidato dal gip del Tribunale per i minorenni il 29 maggio