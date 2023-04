Paolo Barelli: «Il governo deve affrontare i problemi lasciati da Conte»

Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, ad “Agorà” su Rai 3 ha detto: «Questo governo ha tre partiti pilastro con un proprio dna, uniti in una forza di coalizione che vive problemi enormi, lasciati in gran parte dal governo Conte, il Pnrr è stato completamente modificato nella scansione e nella operatività quando arrivò Draghi».



Sulla bocciatura del Documento di Economia e Finanza, Barelli commenta: «L’incidente di ieri non doveva accadere, tenendo presente che nell’opposizione in aula erano 100 o 105, nessuno di noi andava in vacanza per il ponte, c’erano delle disattenzioni che non sono compatibili o giustificabili: nessuno stava in vacanza pancia al sole».