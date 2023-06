Sei bambini e due adulti accoltellati in un parco di Annecy, Francia

Questa mattina almeno 6 bambini di circa 3 anni in un parco di Annecy in Francia nell'Alta Savoia sono stati aggrediti da un uomo armato di coltello. Quattro di loro sarebbero stati feriti gravemente e tre sarebbero in pericolo di morte. Oltre ai bambini, anche due adulti sono stati feriti tra cui un uomo anziano che è stato ricoverato in stato di emergenza. Secondo quanto riferiscono i giornali francesi l'aggressore, un 31enne siriano richiedente asilo, Abdalmasih H., è già stato arrestato dalla polizia e trasportato in ospedale in stato di fermo dopo essere stato ferito.

Stando alle prime ricostruzioni dei media locali, l'aggressore avrebbe cominciato a «saltare e gridare» prima di dirigersi verso i passeggini, cominciando a infierire «con il coltello, a ripetizione, sui bambini». Quando ha visto che era circondato dalla polizia, «si è diretto verso una coppia ed è partito direttamente con il coltello contro un anziano, che era lì con la moglie, e l'ha pugnalato». L'uomo non è schedato, né sarebbe stato segnalato dai servizi di informazione come elemento pericoloso.