16 ottobre 1943: il rastrellamento degli ebrei nel ghetto di Roma

ANSA /Federica Valabrega Il vicolo del Ghetto romano dietro al Portico d'Ottavia

'16.10.1943. Li hanno portati via' è il titolo di un toccante volume (Fandango) che raccoglie missive, corrispondenze, report, dossier e fotografie sui bambini romani ebrei deportati. E furono ben 1.259 le persone della comunità ebraica romana (207 bambini, 363 uomini e 689 donne) rastrellate dai soldati tedeschi della Gestapo tra le 5,30 e le 14 di sabato 16 ottobre 1943 nel ghetto di Roma, tra Via del Portico d'Ottavia e le strade adiacenti.

Una data che quest'anno assume un valore particolare per la ricorrenza dei 70 anni della razzia e per le polemiche seguite alla morte del criminale nazista Erich Priebke. Ricordiamo questa triste data con una gallery dedicata agli ebrei di Roma e alle vittime del nazifascismo. Foto di ieri e di oggi. Foto di bambini e di intere famiglie sterminate, foto di qualche rarissimo sopravvissuto. Foto per non dimenticare l'orrore

16.10.1943. Li hanno portati via: un libro per non dimenticare, contro tutti i negazionismi (Dal sito web della Comunità ebraica di Roma)

Giacomo DeBenedetti, 16 ottobre 1943