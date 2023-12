I 10 fatti più importanti del 2023 in Italia

Il 16 gennaio, dopo una latitanza durata 30 anni, in una clinica privata di Palermo viene arrestato il boss di Cosa nostra Matteo Messina Denaro. Un anno prima era stato operato nella struttura privata e da allora stava facendo delle terapie in day hospital usando un falso nome, Andrea Bonafede. Affetto da un tumore, il 22 settembre entra in come irreversibile e muore tre giorni dopo.