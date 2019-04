Toto: tutta la magia della loro musica nel box set "All In"

Gabriele Antonucci - 11 aprile 2019

Ottime notizie per i numerosi fan dei Toto, oltre al ritorno in Italia della band americana, che si esibirà in estate per tre concerti a Marostica (3 luglio), Roma (4 luglio), Lucca (5 luglio).

Il 24 maggio l’etichetta Legacy Recordings (divisione Catalogo di Sony Music) pubblicherà il CD box set All In, contenente 11 album rimasterizzati, l’EP Live In Tokyo 1980 e il cd di inediti Old Is New.

Alla fine del 2018, una versione in edizione limitata vinile/CD del box set è stata venduta direttamente ai fan ed esaurita in tempo record attraverso lo store della band. Tuttavia, a causa della grandissima richiesta, il cofanetto CD sarà finalmente disponibile in tutto il mondo.

All In contiene i seguenti album: Toto, Hydra, Turn Back, IV, Isolation, Fahrenheit, The Seventh One, Kingdom Of Desire , Tambu, Mindfields e Toto XX.

Il box set include anche un EP live mai pubblicato Live In Tokyo EP dal tour del 1980 oltre ad un disco intitolato Old Is New.

Il CD Old Is New contiene 10 brani, sette dei quali inediti e version di Spanish Sea,Alone e Struck By Lighting pubblicati nel precedente best 40 Trips Around The Sun.

Tutti gli album presenti nel box sono stati rimasterizzati dai Toto con il supporto di Elliot Scheiner e vengono accompagnati da un booklet di 24 pagine con foto inedite.

Quattordici album in studio, 35 milioni di dischi venduti, un numero impressionante di hit, membri della Rock and Roll Hall of Fame e definiti da Eddie Van Halen “collettivamente i migliori musicisti del pianeta”, i Toto hanno segnato in modo indelebile gli ultimi 40 anni con i loro successi.

La loro straordinaria perizia tecnica è sempre stata messa al servizio della melodia e della cantabilità, per questo forse alcuni critici un po’ snob non hanno colto in pieno le loro qualità.

I Toto sono ancora oggi il punto di riferimento da cui molti artisti hanno tratto le proprie influenze musicali ed ispirato le proprie produzioni, continuando ad essere amati dall'intera comunità musicale per la loro credibilità.

La band americana è parte integrante della cultura pop, uno dei pochi gruppi degli anni Settanta sopravvissuti alle tendenze ed agli stili che si sono succeduti negli anni grazie ad una fan base multigenerazionale in tutto il mondo.

E’ stato fondamentale il contributo dei Toto al successo di Thriller di Michael Jackson, l’album più venduto di sempre con oltre 100 milioni di copie: Human Nature è stata scritta da Steve Porcaro e suonata dai Toto al completo, mentre Steve Lukather ha composto e suonato la linea di basso e la chitarra ritmica di Beat it.

Le alterne vicende della band si sono intrecciate con quelle dei tre musicisti della famiglia Porcaro: il batterista Jeff, morto nel 1992 in seguito a una reazione allergica ai pesticidi, il bassista Mike, scomparso il 15 marzo dopo aver combattuto contro la SLA e il tastierista Steve, sulle cui spalle pesa oggi il compito di portare avanti la dinastia.

La storia dei Toto, caratterizzata da continui alti e bassi, è stata perfettamente sintetizzata da Steve Lukather, l’unica costante in 38 anni di carriera del gruppo, ai microfoni di Classic Rock: “Abbiamo attraversato i cieli più azzurri e la più buia oscurità. Morte, droga, divorzi, successi, fallimenti, la critica che ci odiava, cantanti che andavano via. Eppure, nonostante tutte le volte che ci siamo trovati davanti al patibolo, questa band non è morta. Qualcosa continua a riportarci indietro”.

Un gruppo che, pur avendo un repertorio ricchissimo di successi, ha ancora molto da dire, come conferma il convincente Toto XIV pubblicato nel 2015, il primo album, dopo 27 anni, dove figura Steve Porcaro come membro a pieno diritto della band, che oggi è completata da Steve Lukather, David Paich e Joseph Williams, che ha sostituito ancora una volta l’ex cantante Bobby Kimball.

© Riproduzione Riservata