Mina: il grande ritorno con l'album di inediti "Maeba"

Gabriele Antonucci - 2 marzo 2018

Da anni vive nella tranquillità di Lugano, dopo il sorprendente allontanamento dal mondo dello spettacolo, Mina Anna Maria Mazzini, per tutti Mina, universalmente considerata la più grande cantante italiana.

Dalla fine degli anni Cinquanta a oggi, l’artista nata a Busto Arsizio ha interpretato 1.500 canzoni, vendendo oltre 150 milioni di dischi, un numero in costante aumento.

Impossibile elencare qui tutti i riconoscimenti ottenuti durante una carriera ineguagliabile, non solo per le sua canzoni, ma anche per il ruolo centrale che ha avuto nella storia della televisione italiana.

Dopo Selfie nel 2014 e il grande successo degli album in coppia con Adriano Celentano Le migliori e Tutte le migliori che ha collezionato 6 dischi di platino, il 23 Marzo uscirà nei negozi fisici e digitali Maeba, il nuovo album di Mina con 12 tracce inedite e una sorpresa per gli appassionati.

Volevo scriverti da tanto è stato scelto come primo singolo, in radio e in digitale dal 9 marzo, che sigla il nuovo progetto discografico della più grande voce italiana di sempre.

Volevo scriverti da tanto è una ballad melodica che colpisce fin dal primo ascolto per l’emozione che suscita e per l’atmosfera che sa creare: una di quelle canzoni che necessitano di una grande interprete per esprimersi in tutta la loro potenzialità.

L’autore della musica è Moreno Ferrara, uno dei più noti coristi italiani, mentre l’autrice del testo, che è una struggente lettera ad una persona che forse nemmeno potrà leggerla, è Maria Francesca Polli, che ha nel suo curriculum collaborazioni con Roby Facchinetti, Claudio Baglioni, Franco Fasano, oltre ad aver curato la versione italiana di molte canzoni Disney e ad aver vinto più edizioni dello Zecchino D’Oro.

La produzione e l’arrangiamento di Volevo scriverti da tanto sono firmati da Massimiliano Pani, che è anche il produttore di tutto il nuovo album.

Maeba, già disponibile in pre-order, sarà disponibile in 3 versioni: CD digipack, edizione limitata Vinile black (1500 pezzi) e esclusiva Amazon Vinile picture (500 pezzi).

