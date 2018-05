Guns N' Roses: il cofanetto di "Appetite for destruction" avrà 49 inediti

Gabriele Antonucci - 3 maggio 2018

I Guns N' Roses, nella loro formazione-base, ha suonato insieme per meno di 10 anni ma, in soli 4 album, hanno lasciato una profonda impronta nella storia del rock.

Dopo i furibondi litigi tra il frontman Axl Rose e il chitarrista Slash,i due leader della band nata a Los Angeles nel 1985, la sola possibilità di una reunion appariva come un’utopia, al pari di quelle dei Led Zeppelin e dei Pink Floyd.

Una nuova vita artistica ha preso il via il 19 aprile 2016 al Coacchella Festival, il più importante al mondo con un cast da sogno, con Axl Rose, Slash e Duff McKagan di nuovo insieme sullo stesso palco dopo oltre vent’anni.

La reunion con Axl,Slash e Duff

La band americana, dopo il successo di Imola della scorsa estate, si esibirà il 15 giugno a Firenze Rocks nell'unica darta italiana del tour estivo.



Quella dei Guns N' Roses non è una vera e propria reunion: non solo la band non si è mai sciolta formalmente, ma, per parlare di reunion, avrebbero dovuto far parte del gruppo anche Izzy Stradlin e Steven Adler (o almeno Matt Sorum,che lo ha sostituito negli anni Novanta).

Negli ultimi giorni sono circolate sempre più insistenetemente le voci di una reuninon con Stradlin e Adler, rumours avvalorati da un conto alla rovescia sul nuovo sito ufficiale dei Guns per venerdì a mezzanotte, dove compare la scritta “Destruction sta arrivando” ed è presente come sfondo un planisfero con dei puntini viola illuminati.

Cosa contiene il cofanetto super deluxe "Locked N 'Loaded"

Il sito Consequence of Sound ha anticipato di qualche ora che il conto alla rovescia invece si riferisce all’annuncio ufficiale della versione super deluxe di Appetite for destrucition, il loro album più famoso e amato dai fan, che sarà ristampato in una versione rimasterizzata dai nastri analogici originali all'interno di un ricchissimo cofanetto dal nome "Locked N 'Loaded", la cui uscita è prevista per il 29 giugno.

Tra i motivi di maggiore interesse del cofanetto, spiccano i 49 brani inediti presenti all'interno dei 4 cd, per un totale di 73 tracce, oltre a sette LP 12 pollici da 180 grammi.

In "Locked N 'Loaded" saranno incluse anche le registrazioni dell’EP “Live?! * @ Like a Suicide”, un secondo EP contenente B-sides dell'epoca, 25 registrazioni inedite delle sessioni di Sound City del 1986 e due brani inediti delle loro sessioni con il produttore Mike Clink .

Nella versione super deluxe troverà spazio anche un libro di 96 pagine con fotografie inedite dell'archivio personale di Axl Rose, 12 nuove litografie illustrate per ciascuna canzone di “Appetite For Destruction” e alcune memorabilia da collezione dell'epoca.

L'importanza di "Appetite for destruction" nella storia del rock

Apettite for destruction è uno degli album di debutto di maggior successo di sempre: il disco ha venduto oltre 28 milioni di copie in tutto il mondo ed è stato inserito al 61º posto nella lista dei 500 migliori album secondo Rolling Stone.

Tre dei singoli estratti dall'album, Welcome to the Jungle, Paradise City e Sweet Child O' Mine, entrarono ai primi dieci posti in classifica negli Stati Uniti.

I testi riflettono lo stile di vita edonistico e senza freni inibitori della band, mentre dal punto di vista stilistico è di grande interesse l'incontro tra il punk e il blues, che ha dato vita al cosiddetto sleaze metal.





L'album è unanimemente considerato uno degli ultimi grandi dischi rock: lo dicono la bellezza e la popolarità senza tempo di canzoni come Welcome to the Jungle, Sweet child o'mine, Paradise City, senza dimenticare My Michelle, Rocket Queen e Nightrain.

Appetite for Destruction aveva un sound tutto suo, una formidabile attitudine rock and roll e un songwriting straordinario.

Quindi, nessuno stupore se, dopo trentuno anni, "Appetite" è ancora tra noi, presente e pulsante di un'energia inesauribile.

© Riproduzione Riservata