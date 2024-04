Mini mania: shorts e gonne must have del periodo

Non ha importanza che si parli di shorts, gonne o vestiti, il punto fondamentale è che siano mini.

L’ultima tendenza di stagione rubata alle passerelle infatti decreta le minigonne tra i capi cult del momento, riportandoci nei lontani anni ’60 quando Mary Quant - visionaria stilista britannica - decise di dare un taglio netto alle classiche gonne del periodo anticipando un trend che oggi più che mai non sembra avere intenzione di abbandonarci.

A evidenziare nuovamente il fenomeno del micro, sono state le ultime collezioni che hanno sfilato in passerella e che hanno reso l’underwear protagonista ormai come outwear, trasformandolo in un ordinario capo d’abbigliamento.

Tra le amanti di questo trend non mancano di cerco le star - Hollywoodiane e non - come ke attrici Kristen Stewart ed Emma Corrin che, rispettivamente in Chanel e Miu Miu, hanno spesso sfoggiato outfit con shorts inguinali in pieno giorno e senza un minimo di imbarazzo.

E a rendere il tutto un vero trend è il fatto che la forma, il colore o il tessuto non hanno più importanza. Ogni Maison ha infatti ormai inglobato questo mood micro sviluppandolo e spolpandolo, sfruttandone ogni variante. Dai classici shorts effetto gonna con piega davanti color panna di Ermanno Scervino alla mini in giallo e verde di Moschino con perline e catene ricamate, l’importante è sentirsi essere mini. Versace ha proposto gli shorts in fantasia tartan bianco e rosa dal taglio geometrico mentre da Tom Ford li abbiamo visti in pelle nera animalier. Sabato de Sarno, per il suo debutto come direttore creativo in Gucci, ha realizzato dei mini dress neri in pelle monogram dal taglio a trapezio e scollatura rotonda, un elegante omaggio al passato, mentre Alexander McQueen e Valentino hanno optato per dei sculpture dress. In questa gallery abbiamo raccolto i mini più accattivanti delle passerelle, esempi perfetti da cui prendere ispirazione.