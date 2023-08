Rolex acquisisce il rivenditore di orologi e gioielli Bucherer

In una mossa che testimonia le dinamiche in continua evoluzione dell'industria dell'orologeria di lusso, Rolex, la rinomata casa orologiera svizzera, ha acquisito Bucherer, un nome illustre nel settore della vendita al dettaglio e dell'alta gioielleria.

«A seguito della decisione di Joerg Bucherer di vendere la propria attività, in assenza di eredi diretti, Rolex ha deciso di acquisire il rivenditore di orologi», si legge in un comunicato diramato oggi dalla società ginevrina. L'acquisizione segna un passo significativo verso l'espansione strategica di Rolex, che promette una miscela armoniosa di tradizione, innovazione ed heritage.

(iStock)

Rolex, con la sua tradizione centenaria nella produzione di orologi di precisione, è da tempo riconosciuta come un simbolo globale di eccellenza e maestria. Allo stesso modo, Bucherer, azienda a conduzione familiare fondata nel 1888, vanta una ricca storia nella vendita al dettaglio di gioielli e orologi. Entrambe le aziende condividono un impegno per la qualità e l'estetica che ha cementato la loro posizione di leader nel settore del lusso.

L'acquisizione combina l'esperienza di Rolex nell'orologeria e la competenza di Bucherer nella vendita al dettaglio. Questa sinergia è destinata a creare una potenza nel mercato degli orologi di lusso, consentendo a entrambe le entità di sfruttare i rispettivi punti di forza per una crescita reciproca. La consolidata rete di boutique di Bucherer in Europa offre a Rolex un'opportunità in più per presentare i propri orologi - attualmente esiste un solo negozio Rolex, a Ginevra - mentre l'innovazione tecnica e il portafoglio prodotti di Rolex arricchiranno probabilmente l'offerta di Bucherer.

Jon Cox, responsabile delle azioni svizzere presso Kepler Cheuvreux, ha affermato che il passaggio di Rolex al commercio al dettaglio potrebbe avere implicazioni per i venditori quotati come Watches of Switzerland Group con sede nel Regno Unito - che già a registrato un meno 26% in Borsa - e The Hour Glass a Singapore.

«A prima vista, questo è scioccante per tutti gli altri rivenditori ufficiali Rolex perché Rolex ha sempre affermato di essere impegnata nella distribuzione al dettaglio indipendente e non ha alcun desiderio di fare la propria vendita al dettaglio» ha spiegato.

L’acquisizione di Bucherer segna il secondo cambiamento significativo nella strategia di vendita al dettaglio di Rolex in meno di un anno. L'azienda ha presentato a dicembre un programma per rilasciare certificati di autenticità per i suoi orologi usati venduti presso rivenditori autorizzati, tra cui Bucherer.