L'ex Posh Spice Victoria Beckham festeggia oggi 50 anni

Nata il 17 aprile del 1974, Victoria Beckham ha sempre avuto le idee ben chiare per il suo futuro, ma è dopo aver visto il film cult Saranno Famosi - meglio noto come Fame - che nel 1980 ha intrapreso i primi passi verso la carriera musicale.

Dopo aver iniziato come ballerina e modella, la vera svolta per Vic arriva quando, insieme all’amica Emma Bunton - futura Baby Spice - risponde a un annuncio pubblicato dal quotidiano inglese The Stage. Nascono così le Spice Girls, un successo mondiale che travolge Victoria fino all’incontro con David Beckham, la stella nascente del calcio che le ha rubato il cuore dal primo incontro nel 1997.

Nella sua carriera da Spice Girls Victoria ha sempre saputo distinguersi dalle altre Spice grazie alla sua allure elegante: mentre le altre quattro hanno optato per colori sgargianti e stivali plateau, Posh Spice non ha mai rinunciato al suo little black dress accompagnato da sandali a stiletto.

Avremmo dovuto intuire già allora che Victoria avrebbe avuto un futuro nella moda;il marchio omonimo - fondato nel 2008 - ogni stagione ha proposto eleganti abiti da business woman, chic anche per la sera, ben lontani dalle tendenze kitsch che a volte perseguitano le passerelle. Nel 2019 Victoria ha lanciato la sua prima linea beauty, svelandoci i suoi segreti di bellezza, e ampliando ancora una volta il suo marchio.



Ma com’è cambiata Victoria dai suoi esordi? Ripercorriamo i momenti più importanti della sua carriera.

Victoria debutta nel 2000 in passerella per Maria Grachvogel Autumn/Winter Collection durante la London Fashion Week