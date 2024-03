Dries Van Noten lascia il ruolo di direttore creativo della sua maison

Dries Van Noten lascia la direzione creativa del suo marchio.

La notizia è stata diffusa stamattina in una lettera firmata dallo stesso creativo, e condivisa sul suo profilo Instagram, dove si legge: «Mi sto preparando per questo momento da un po', e sento che è tempo di lasciare spazio a una nuova generazione di talenti per portare la loro visione al marchio».

Una scelta coraggiosa che arriva dopo quasi 40 anni di carriera e a sei anni dalla cessione della quota di maggioranza del brand al Gruppo Puig. «Rimarrò coinvolto in questa azienda a cui tengo così tanto» ha specificato Van Noten nella sua lettera, illustrando come — dopo aver presentato la sua ultima collezione alla Fashion Week di giugno — sarà il team del suo studio a prendere le redini, mentre «il designer che continuerà la storia» del brand verrà annunciato a tempo debito.

«Da giovane ragazzo di Anversa, il mio sogno era di avere una voce nella moda. Attraverso un viaggio che mi ha portato a Londra, a Parigi ed oltre e con l'aiuto di innumerevoli persone, questo sogno è diventato realtà, ha concluso Dries Van Noten. «Adesso desidero spostare il focus su tutte quelle cose a cui non ho mai avuto il tempo di dedicarmi. Sono triste, ma al contempo sono felice».