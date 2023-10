I look più belli indossati da Beyoncé durante il Renaissance Tour

A sette anni di distanza dall’ultimo tour intrapreso da solista, ricordiamo On the Run II Tour del 2018 con il marito Jay-Z, Queen B non poteva che tornare portando sul palco uno spettacolo da più di due ore costellate da scenografie con effetti speciali, esibizioni da urlo e outfit spaziali, portandosi a casa il titolo di tour di maggior successo nella storia per un'artista donna secondo gli archivi di Billboard.

Beyoncé, da sempre nota per aver lanciato tendenze, oltre che avere un’immagine perfettamente studiata è sempre riuscita a stupire con outfit originali e iconici.

Il tour, concluso con l’ultima esibizione il primo ottobre a Kansas City, è stato una costellazione di look d’alta moda customizzati per l’occasione: da Balmain a Rabanne, da Lanvin a Iris van Herpen, senza dimenticare Valentino e Alexander McQueen, sono davvero numerosi e incredibilmente vari i brand a cui Beyoncé si è rivolta per i suoi look on stage. Ciò che li accomuna tutti, oltre l’incredibile quantità di strass, è la spettacolarità che li caratterizza seppur sposando stili diversi. Ad esempio la tuta di Loewe, luminosa e sensuale con milioni di strass ricamati e mani smaltate di rosso che le sfiorano il corpo, oppure la tuta street di Off-White con bustino interamente ricoperta da 40.000 cristalli rossi.

Sfogliamo i look più belli che hanno fatto sognare a occhi aperti: