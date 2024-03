Alessandro Michele è il nuovo direttore creativo di Valentino

Dopo mesi di speculazioni in cui il suo nome è stato accostato alle più importanti maison del lusso, Alessandro Michele è stato ufficialmente nominato nuovo direttore creativo di Valentino.

«È un onore incredibile», ha dichiarato Michele in una nota ufficiale. «Provo un'immensa gioia e avverto un'enorme responsabilità alla prospettiva di entrare a far parte di una maison de coutureche ha la parola “bellezza” scolpita su una storia collettiva in cui si fondono peculiare eleganza, raffinatezza e grazia estrema».

L’amministratore delegato di Valentino, Jacopo Venturini — che ha già collaborato con il designer da Gucci — ha poi aggiunto: «Sono molto contento ed emozionato all'idea di tornare a collaborare con Alessandro dopo anni di lavoro insieme. Il suo talento, la sua creatività, la sua profonda intelligenza, sempre legata a una meravigliosa leggerezza, scriveranno un altro capitolo della maison Valentino».

«Sono certo che la rilettura dei codici della maison e dell’heritage creati dal Signor Valentino Garavani, uniti alla straordinaria visione di Alessandro, ci faranno vivere momenti di grande emozione e si tradurranno in oggetti irresistibilmente desiderabili», ha concluso l’ad.

La notizia arriva a poche ore dall’annuncio del ritorno nel mondo della moda di Marco Bizzarri, ex CEO di Gucci. Che un altro membro del team Michele trovi spazio negli uffici di Palazzo Mignanelli