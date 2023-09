Lila Moss è il nuovo volto di Pepe Jeans

Lila Moss - figlia della top model Kate Moss - è protagonista della campagna autunno inverno 2023-24 firmata Pepe Jeans London.

La modella inglese è stata scelta dal brand per celebrare il suo 50° anniversario e la sua città di origine: Londra. Pepe Jeans London nasce infatti nell’iconica Portobello Road nel 1973 con la missione di creare le collezioni denim e fashion più “trendy” al mondo.

L’unicità dello stile, l’eclettismo, lo straordinario melting pot e il mix di culture che caratterizzano la città di Londra, definiscono la personalità Pepe Jeans, e sono costante ispirazione per le sue collezioni.

La campagna «W11 LOVE FROM LONDON» che vede Lila come protagonista è stata scattata dal fotografo Alasdair McLellan con lo styling di Julia Sarr-Jamois, fashion director di Vogue UK. La direzione creativa è invece affidata al duo Lee Swillingham e Stuart Spalding di Suburbia.

Ogni scorcio, ogni location, ogni atmosfera della campagna si abbina perfettamente ai look “London Boho” della collezione Pepe Jeans autunno inverno 2023-24, creando una storia incantevole capace di esprimere la vera essenza della città in cui è nato il brand.

Lila indossa i nuovi modelli della collezione, tra cui iconici capi in denim realizzati con tessuti 100% riciclati, un cappotto in lana pied de poule con dettagli militari, un chino a gamba larga in morbido velluto a coste, pantaloni palazzo dal taglio morbido in twill e un blazer doppio petto pied de poule in misto lana.

Ma non finisce qui. Pepe Jeans London si prepara a lanciare una nuova campagna - prevista per il prossimo ottobre - intitolata «LONDON AFTER HOURS». La cantautrice Rita Ora sarà protagonista degli scatti, a cura del fotografo Dan Jackson che esploreranno il lato più divertente della città, con outfit che interpreteranno lo spirito celebrativo e gli holiday party che animano Londra durante il periodo invernale.