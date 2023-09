Libri di moda

The International Best Dressed List: The Official Story

Il volume presenta la storia completa dell'International Best-Dressed List (IBDL), la lista internazionale dei migliori vestiti, molto apprezzata e molto visibile, lanciata da Eleanor Lambert, «madrina della moda», nel 1940.

La Lista è diventata un barometro dello stile e la più alta onorificenza che un esperto di sartoria possa ricevere, e oggi è un record continuo delle donne e degli uomini più affascinanti della società, dei reali, di Hollywood, delle celebrità, della moda, dell'arte, della cultura, dello sport e dei media. Questi splendidi "cigni" dell'eleganza, dell'influenza e della grazia sono qui raccolti nell'indagine più completa mai pubblicata.