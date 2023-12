Ciesse Piumini: un nuovo capitolo sempre all'insegna dell'avventura

Il brand degli avventurieri. Il brand dei grandi sportivi. Ma anche il brand dei Paninari, la generazione di ragazzi degli anni Ottanta che ha stravolto le regole della moda. Dalla sua nascita, nel 1976, Ciesse Piumini è stato in grado di vestire anime diverse, mantenendo un dialogo aperto con i suoi consumatori. Il brand, dal 2019 parte del gruppo Mittel, sta oggi vivendo nuovi grandi cambiamenti per trasformarsi, da brand specializzato nel capospalla tecnico e funzionale, in un vero e proprio laboratorio di creatività e sperimentazione, capace di elaborare capi che vanno oltre le tendenze, diventando così un punto di riferimento per clienti di ogni età e stili di vita. Panorama ha parlato di questo nuovo importante capitolo nella storia di Ciesse Piumini con il dott. Marco Colacicco, presidente CdA di Mittel.

Marco Colacicco

Da oltre 40 anni Ciesse Piumini scrive la storia dell’outerwear. Un heritage importante, legato all’avventura e al legame con la natura. Qual è il segreto per mantenersi innovativi e competitivi sul mercato senza dimenticare le proprie radici?



Il segreto è legato all’autenticità Ciesse Piumini, da sempre siamo un brand dinamico fortemente legato all’avventura e nel corso del tempo abbiamo sempre tenuto fede al nostro DNA. Siamo evoluti, abbiamo sviluppato prodotti differenti, ma siamo sempre rimasti fedeli ai valori con i quali siamo nati.

Ciesse Piumini sarà ancora una volta protagonista alla prossima edizione di Pitti Uomo. Potete già svelarci qualche anticipazione sulle collezioni per il prossimo autunno inverno?



Il Pitti di gennaio sarà la nostra vetrina più importante. Creeremo una sorta di galleria d’arte in modo da garantire una full immersion nel mondo Ciesse Piumini. Puntiamo infatti a presentare numerosi progetti speciali, tra cui il più importante legato alla nostra storia che viene raccontata attraverso una collezione Heritage, sviluppata in ottica 100% sostenibile e che racconta in chiave moderna il DNA più autentico del brand, un fil rouge tra passato e futuro. Legata al mondo mountaineering ed adventure, la proposta è caratterizzata da capi in un equilibrio perfetto tra innovazione, qualità e sostenibilità. Sette sono i modelli che la compongono: quattro nuove proposte, e tre i piumini storici iconici di Ciesse Piumini anni Ottanta reinterpretati seguendo lo stile genderless: Dakota, Alaska e Canada. È per noi molto importante e significativo anche il grande ritorno dello sci; da sempre siamo infatti al fianco di sportivi durante le loro avventure e competizioni fornendo abbigliamento tecnico high performance e, proprio partendo da qui, presenteremo una collezione sci «with the end in mind» funzionale ed essenziale, pensata per adattarsi alle diverse condizioni climatiche e garantire un’attività sportiva mindfullness.

Quattro collezioni con quattro anime ben delineate. Per chi sono pensate Heritage, Sci, Premium e Main?

Durante quest’anno abbiamo lavorato molto sulla collezione, focalizzandoci sulla segmentazione per target e per funzione di utilizzo. Abbiamo elaborato un piano per clienti di ogni età e stile di vita, dai giovani fino agli adulti, con capi tecnici e funzionali ma anche nuova creatività e sperimentazione; puntiamo a dialogare con tutti i diversi tipi di consumatore. La linea Heritage si rivolge sicuramente ad un cliente avventuroso, attento alla qualità, allo stile, ma anche alle storie e all’autenticità, inoltre è realizzata in chiave 100% sostenibile (tessuti, zip, dettagli, piume riciclate) per cui risponde ad un’attenzione all’ambientale che oramai è davvero indispensabile. La collezione sci ha una funzione specifica e si caratterizza per una proposta eccellente ad un punto prezzo davvero unico per cui riteniamo possa ricoprire un importante ruolo nel mercato. La Premium è sicuramente rivolta al segmento di consumatori più alto, al suo interno racchiude altre 2 proposte: quella Lab e quella TT (Tech Tailoring). La prima parla alle nuove generazioni e infatti ce la immaginiamo in collaborazione con artisti in grado di parlare una lingua giovane e autentica, mentre la seconda si rivolge ad un consumatore urbano che ricerca funzionalità, eleganza e stile in capi dalle performance eccellenti, ma allo stesso tempo ispirati alle linee classiche. La Main Collection resta chiaramente la parte più importante del nostro fatturato, quindi una proposta rinnovata in tessuti, forme e colori, ma che risponda all’esigenza del consumatore moderno di avere capi confortevoli, dallo stile contemporaneo, e dalle performance garantite, chiaramente con un prezzo ragionevole.

Innovazione, qualità e sostenibilità sono tre dei pilastri di Ciesse Piumini. Come si declinano nei nuovi modelli proposti?



Sicuramente le nuove collezioni raccontano in maniera ben visibile questi tre elementi. Innovazione e qualità sono da sempre dei driver fondamentali dei nostri prodotti, ed in questo caso abbiamo selezionato partner eccellenti con esperienza e riconoscibilità, quali ad esempio Primaloft per le imbottiture ecologiche e Schoeller per gli inserti antitaglio presenti nella collezione sci. Come anticipato, la collezione Heritage racconta invece una reinterpretazione della nostra storia in chiave totalmente green ed ecosostenibile: sono stati utilizzati tessuti e zip riciclati, piuma rigenerata proveniente da materassi giapponesi, labeling totalmente ecosostenibile con etichette interne realizzate in pelle mela. È assolutamente importante per noi continuare questo percorso mantenendoci focalizzati sui valori che da sempre ci contraddistinguono.

Come si è evoluto il vostro stile in questi 40 anni di attività?



Siamo evoluti un po’ con il mercato che ci circonda. Siamo passati dall’essere un brand di culto con una riconoscibilità incredibile ad un marchio con un posizionamento commerciale ben definito, ma allo stesso tempo un prodotto non identificativo al 100%. La collezione Ciesse Piumini fino ad oggi ha rappresentato un’estetica urbana puntando al comfort e alla funzionalità, ma il nostro vero punto di forza è la storia, il DNA, l’autenticità ed è per questo che abbiamo strutturato un piano strategico ad hoc con l’obiettivo di restituire a Ciesse Piumini il posizionamento che merita. Ad oggi la collezione Heritage è quella che più di tutte racconta chi siamo stati e chi puntiamo ancora ad essere.

Lo sci, come avete sottolineato, è sicuramente il DNA più autentico di Ciesse Piumini. Quali sono i vostri obiettivi quando create un prodotto adatto alle piste?



La collezione sci è stata per noi un traguardo molto importante. Uno dei concetti più importanti è legato alla sicurezza, volevamo creare un prodotto che consentisse di sentirsi al sicuro: è per questo che abbiamo utilizzato degli inserti in tessuto antitaglio Schoeller Keprotec nell’interno coscia e sotto il braccio a copertura delle arterie vitali in caso di incidente con gli sci. Allo stesso tempo tutte le imbottiture sono realizzate con Primaloft per garantire qualità e traspirabilità, la cartella colori è attuale e versatile e per la donna abbiamo cercato di conciliare femminilità, funzionalità e stile proponendo un velluto tecnico dall’estetica chic.

Potete raccontarci qualcosa del progetto Softshell, declinato per i mesi più freddi?

Seguendo un percorso di crescita e coerenza, il progetto Softshell viene presentato nella versione invernale, in combinazione con vera piuma. Il tessuto ripreso dal mondo outdoor viene interpretato in chiave urbana, dando vita a capi funzionali dal design essenziale che si rivolgono ad un consumatore contemporaneo che ricerca stile e comfort pur non rinunciando alla tecnologia. Il tessuto è infatti interpretato in chiave urbana e realizzato in abbinamento alla piuma naturale.