Tooth Gems: il futuro dei gioielli è come decorazione sui denti

Che sia con Grillz - placcature grandi e vistose - o con Tooth Gems - disegni composti da strass - decorare il proprio sorriso è il nuovo trend del momento.

Ormai diventata una tendenza ricorrente tra le celebrity, vediamo i gioielli per i denti spesso comparire e scomparire dai radar della moda. Basta fare un salto nel 2013 per ricordare Katy Perry sul Red Carpet degli MTV Video Music Awards sfoggiare una placcatura Grillz in oro e diamanti decisamente vistosa. Tra i più recenti invece possiamo citare Mahmood a Sanremo, che ha deciso di indossarne uno anche per la cover del singolo in gara Tuta Gold.

Ma oltre che per l’estetica, c’è anche chi lo fa per vivere meglio le insicurezze sui propri denti come Madonna che ha ammesso pubblicamente di considerare i suoi denti “brutti” e che preferisce decorarli con vistose placcature in oro e gemme.

Le nuove generazioni invece sembrano prediligere i Tooth Gems, strass che si presentano in modo classico - il singolo brillantino sul canino - oppure creando delle vere e proprie composizioni, come la farfalla viola di Rosalía.

Nonostante il tocco glam in più che potrebbe donare alla propria personalità, questi gioielli hanno anche delle controindicazioni: essendo dispositivi aggiuntivi impediscono il corretto funzionamento della bocca e a lungo andare potrebbero causare carie o malattie gengivali conseguenti alla difficoltà di mantenere una corretta igiene orale. Insomma, per quanto possano essere belli, sarebbe meglio tenerli per piccoli periodi.