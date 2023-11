Rihanna e tutti i suoi hair look

Considerata una tra le pop star mondiali più influenti e camaleontiche in circolazione, Rihanna non ha mai avuto paura di rischiare e negli anni ha scelto di esprimersi tramite le sue acconciature. Sono infatti numerosi e vari i tagli e le tinte che la cantante delle Barbados ha alternato nel tempo, stupendo il pubblico e dettando tendenze.

In attività da oltre 20 anni, Rihanna ha scelto per il suo debutto una lunga chioma color cioccolato con un ciuffo laterale. Nel 2007 ha raggiunto il successo mondiale con il singolo Umbrella e per il music video ha optato per un corvino bob asimmetrico, chioma che l’anno seguente si è trasformata in un pixie cut e successivamente in un razor cut dal ciuffo color rame, un taglio dal tono strong e molto particolare che ha donato al suo stile un tocco punk.

Il 2010 ha visto la cantante sposare il rosso ciliegia, tinta che ha sfruttato per lungo tempo divertendosi con vari hairstyle. Nel 2012 invece ha adottato un biondo e sensuale long bob, che poco tempo dopo è diventato nuovamente un pixie cut castano. Sono innumerevoli i look che la cantante ha sfoggiato nel corso del tempo, tra un taglio corto e lunghi boccoli corvini, ma la lunga chioma dai toni del rosso aranciato rimane tra le più apprezzate.

Gli ultimi anni hanno visto come protagonista il colore naturale dell'interprete perciò, in seguito alle recenti foto che la ritraggono in compagnia del suo secondogenito e del compagno ASAP Rocky, la nuova tinta biondo miele sfoggiata ha immediatamente attirato l’attenzione di tutti, ed è diventata subito tendenza.

Insomma, non si può dire che Rihanna non le abbia provate tutte, in questa gallery abbiamo raccolto alcuni tra i suoi look più celebri e significativi: