Dieci candele per scaldare l'atmosfera

Da oltre 50.000 anni, le candele sono state utilizzate come fonte di luce e per illuminare le festività. La loro storia però non è tutt’ora completamente nota. Si considera che l’uso più antico di una candela appartenga agli antichi egizi che realizzarono torce o fiaccole immergendo l'anima di canne in grasso animale fuso. Una versione, insomma, ben lontana dalla candela che conosciamo oggi.

Infatti, sebbene gli egizi usassero le candele già nel 3.000 a.C., è agli antichi romani che viene generalmente attributo il merito di aver sviluppato la prima candela immergendo ripetutamente papiro arrotolato in grasso fuso o cera d'api. Le candele così ottenute venivano utilizzate per illuminare le loro case, per aiutare i viaggiatori durante la notte e nelle cerimonie religiose. Gli storici hanno però trovato tracce dell’utilizzo di candele anche da parte di altre civiltà. Si dice infatti che Si dice che le prime candele cinesi fossero modellate in tubi di carta, utilizzando carta di riso arrotolata per lo stoppino e cera di un insetto indigeno combinata con semi. In Giappone, le candele erano invece fatte di cera estratta dalle noci degli alberi, mentre in India la cera delle candele era ottenuta facendo bollire il frutto dell'albero della cannella.

Nonostante il passare del tempo, la luce calda e avvolgente della candele sembra essere ancora motivo di fascino e apprezzamento, tanto da rappresentare un mercato da oltre tre miliardi di dollari a livello globale, con una crescita pari al 6% prevista per i prossimi cinque anni. La riscoperta della casa durante il periodo di pandemia ha ulteriormente sostenuto la crescita di questo mercato che durante l’autunno e l’inverno vede la sua maggiore crescita. Sono tanti i marchi che rilasciano esclusive proprio dedicate ai mesi più freddi dell’anno, e a celebrare il Natale. Con candele che rimandano al delicato profumo di un caminetto acceso, a un abete pronto per essere decorato o alla neve che cade silenziosa, la scelta è davvero vasta. Panorama ha selezionato alcune tra le preferite della redazione, per accendere l’atmosfera delle Feste.