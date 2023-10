Caduta capelli: tutti i rimedi

Il cambiamento climatico influisce anche sui nostri capelli. Se infatti in autunno siamo già predisposti a perdere più capelli - un fenomeno chiamato «telogen effluvium attinico» - a incidere sui ritmi circadiani del nostro corpo sono anche le temperature anomale a cui stiamo assistendo.

Sono infatti molti gli effetti del sole sulla salute dei capelli e del cuoio capelluto che necessitano di attenzioni specifiche. Dopotutto, la caduta dei capelli autunnale è anche la conseguenza della maggiore esposizione al sole, sia in termini di ore che d’intensità dei raggi UV durante i mesi estivi. Un processo fisiologico, certo, a cui è però importante prestare attenzione.

È infatti fondamentale che, per quanti capelli si perdano, a questi corrisponda una ricrescita. I capelli che cadono devono inoltre corrispondere alla lunghezza del nostro taglio; segnale che il capello ha completato il suo ciclo di vita, quindi è sano.

Per aiutare il processo rigenerativo del cuoio capelluto è altrettanto utile utilizzare prodotti pensati appositamente per la sua cura che contengano principi fortificanti come ad esempio l’acido folico, fattore fondamentale nella produzione di nuove cellule, in quanto coinvolto nella sintesi del DNA e delle proteine e nella formazione dell’emoglobina.

Dai trattamenti agli integratori, ecco i prodotti ideali per contrastare la caduta dei capelli.

Trattamenti intensivi FIALA ANTICADUTA KERAMINE H La Fiala Anticaduta KH contiene il principio attivo Kapilarine, originale associazione sinergica di quattro piante: Kigelia africana, Salvia sclarea, Cannella e Ginkgo Biloba. Il Kapilarine agisce sui principali fattori che causano la caduta dei capelli: inibisce l’enzima 5-alfa-reduttasi, migliora la microcircolazione del cuoio capelluto, favorisce il naturale ciclo vitale dei capelli, svolge un'azione lenitiva e regola la secrezione sebacea contribuendo così a stimolare la crescita fisiologica dei capelli e a renderli forti e vigorosi. L’azione del principio attivo è potenziata dall’utilizzo di un complesso di Fitoestratti di ortica e peperoncino dalle note proprietà tonificanti. Il peperoncino svolge infatti un’azione stimolante sul microcircolo mentre l’ortica ha proprietà rimineralizzanti e tonificanti.