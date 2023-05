Lufthansa perde 273 milioni di euro nel primo trimestre

Il gruppo Lufthansa ha registrato nel primo trimestre del 2023 una perdita di 273 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, nello stesso periodo del 2022, il passivo vera di 577 milioni di euro. Tra gennaio e marzo scorso, il fatturato si è attestato a sette miliardi di euro, in aumento dai cinque miliardi di euro dei primi tre mesi del 2022. Il risultato era atteso dagli analisti, considerato che il primo trimestre è «tradizionalmente il più debole nel settore dell’aviazione».

Secondo Lufthansa, i rendimenti medi nel primo trimestre sono del 19 per cento superiori al livello precedente alla crisi del coronavirus. Sulle rotte a lungo raggio, si registra un +25 per cento. Come nota “Handelsblatt”, questo è il risultato della scarsa offerta, con Lufthansa che ha eliminato numerosi voli per garantire le operazioni più affidabili possibili durante l’estate, nonostante la carenza di personale nell’intero settore del trasporto aereo.