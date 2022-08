Ed il Vaticano apre il suo primo Centro Commerciale

Aprirà nel cuore di Roma, all’interno del Terminal Vaticano adiacente Piazza San Pietro Vatican Mall, il nuovo progetto retail dove lo shopping è solo uno degli elementi che lo rendono unico.

Un innovativo boutique Mall -certificato Covid Free e realizzato in ottica smart grid con l’applicazione della tecnologia più evoluta- che ospiterà grandi brand nazionali e internazionali offrendo servizi esclusivi per il cliente, arte, tecnologia innovativa, iniziative etico solidali ed enogastronomia di qualità.





Arte, Etica e Tecnologia sapientemente miscelate tra loro, sono le basi di un’esperienza a tutto tondo dedicata a fruitori esigenti e consapevoli, turisti e romani desiderosi di circondarsi del bello e del buono.

Il nuovo Smart Grid Mall aprirà al pubblico nell’autunno 2022, ed è frutto di un importanteinvestimento complessivo di oltre 15 milioni di euroda parte di un gruppo di solidi imprenditori italiani.

Situato a pochi passi da Piazza San Pietro e facilmente raggiungibile sia in auto che a piedi da più punti di accesso, il Vatican Mall nasce per essere un polo commerciale strategico all’interno di un importante nodo di scambio turistico, un parcheggio multipiano che smista un flusso continuo diBusturistici provenienti da tutte le parti del mondo e diretti in Vaticano e nel centro di Roma. La suasuperficie complessiva è di 11.000 mq - di cui 5.000 per la galleria e 6.000 per i parcheggi e magazzini - e dispone di circa 50 locali commerciali di varie metrature.

“Non sarà soltanto uno dei più importanti punti di riferimento per lo shopping del centro di Roma: quello che abbiamo voluto realizzare è un unicum che risponde alle esigenze attuali. Avendo vissuto un’epoca tra le più buie ed inquiete della storia contemporanea, è forte oggi ilbisogno di ritrovare un nuovo tempo ed un nuovo spazio da dedicare a sé stessi, senzadimenticare di aiutare gli altri” ha dichiarato l’Avv. Roberto Pacini, Amministratore Delegato del Vatican Mall. “Il centro sarà una “Boutique Experience”, “dove l’utente si sentirà realmente al centro del Mondo e dove potrà vivere esperienze uniche in uno spazio aperto alle passioni dei grandi e alla fantasia dei più piccoli.”

Il Vatican Mall può contare ad oggi su un bacino di utenza previsionale minimo, composto in parte da turisti (che secondo le proiezioni attuali per il 2023 saranno circa 4 milioni) e in parte dai romani, stimati in oltre 3 milioni l’anno.

Ma grande attenzione è già rivolta al prossimo Giubileo Universale della Chiesa Cattolica del 2025, dove Roma e la Santa Sede si preparano ad accogliere oltre 35 milioni di fedeli provenienti da tutto il mondo che potranno beneficiare dell’accoglienza e dei molteplici servizi del Vatican Mall.













Il concept architettonico, firmato da WaferStudio per GruppoCOMUNICAZIONE, è pensato per rendere lo spazio particolarmente accogliente e stimolante per i suoi visitatori, dando visibilità non solo al prodotto commerciale, ma coinvolgendo in modo parallelo i visitatori con emozioni e sensazioni inaspettate durante lo shopping.

Il progetto impiantistico all’avanguardia dello Studio Stimp, diretto dall’Ing. Sergio Giuseppini, ha consentito, tra l’altro, di certificare il Vatican Mall come “Covid Free”: grazie a

sistemi di filtraggio e sanificazione costante dell’aria si garantisce agli ospiti del Vatican Mall il pieno

godimento delle molte esperienze offerte in piena libertà e sicurezza.

Grazie all'accordo sottoscritto con Envision (società con focus su Smart City, Smart Building e IoT), ilVatican Mall sarà dotato di infrastrutture intelligenti e innovative, in grado di offrire agli utenti finali un intrattenimento mai così immersivo e fatto di esperienze ibride, fisiche e virtuali.

Inoltre, l’introduzione di innovativi sistemi di Intelligenza Artificiale e analisi predittiva, realizzati daEnvision, consentiranno di limitare in modo considerevole l’energia necessaria alla gestione del centro, oltre ad aumentare l’efficienza gestionale e utilizzare modelli avanzati di analisi dei dati, molteplici ed eterogenei.

Eventi culturali, tecnologia, sostenibilità ed etica sono tra gli elementi distintivi che accoglieranno i clienti e li condurranno in un percorso di shopping unico al mondo. Gli utenti potranno apprezzare e godere di mostre d’arte diffuse in uno spazio dedicato all’esposizione di quadri e sculture e alla promozione delle Opere di selezionati artisti moderni e contemporanei.

Da non dimenticare le “leisureexperiences” selezionate da Vatican Mall, declinate tra territorio, bellezza, buon cibo e l’attenzione speciale dedicata ai più piccoli, con i cagnolini robot d’intrattenimento Sony Aibo (in anteprima esclusiva in Europa) ed altre sorprese.

Questo e molto altro farà di Vatican Mall un punto di riferimento, un nuovo modo di reinventare l’esperienza dello shopping: nella città millenaria, per i clienti del terzo millennio.