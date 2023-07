How Do You Live?, l'ultimo film di Miyazaki Hayao

L’ultima opera del maestro Hayao Miyazaki è arrivata nei cinema giapponesi e già si parla di un capolavoro. How Do You Live? - questo il titolo della pellicola prodotta dallo Studio Ghibli - segue le avventure del giovane Mahito dopo la morta della madre, uccisa durante i bombardamenti di Tokyo. Trasferitosi insieme al padre nella campagna giapponese per vivere con la zia materna, incinta del suo fratellastro, Mahito incontra un airone azzurro parlante che gli promette che, se andranno in una vicina villa abbandonata, potrà incontrare sua madre ancora una volta.

Il nipote di Miyazaki, Toshio Suzuki, che ha vestito l’importante ruolo di produttore della pellicola ha spiegato come il film sia un biglietto d’addio del regista al suo pubblico. How Do You Live? racconta infatti, attraverso i toni fiabeschi cari a Miyazaki, le difficoltà nell’accettare la perdita di una persona cara, ponendo al centro la domanda: «Come fai a vivere quando qualcuno che ami se n’è andato per sempre?»

Nella sua carriera Hayao Miyazaki e il suo Studio Ghibli (fondato nel 1985) hanno firmato alcuni dei film di animazioni più influenti della storia del cinema. Non a caso, la sua figura è spesso stata accostata a quella di Walt Disney per il suo contributo alla cinematografia mondiale. Tra i suoi titoli più famosi: La città incantata (primo e unico anime a vincere un Oscar); Principessa Mononoke; Il castello errante di Howl; e Il mio vicino Totoro.