Squid Game 2: ecco le prime immagini della seconda stagione | video

La seconda stagione di Squid Game è in arrivo. Questo è un dato di fatto.

Il ritorno dell'entusiasmante K-Drama è stato ufficialmente confermato nel giugno 2022, una notizia poco sorprendente data la sua popolarità e il successo in tutto il mondo. La battaglia a vita o morte di astuzia ha catturato l'immaginazione di tutto il mondo e portando - finalmente - all'attenzione di molti il flusso di incredibili contenuti coreani disponibili non solo su Netflix.

Poiché il K-Drama è stato così avvincente ta tenere incollati milioni di spettatori, Netflix non ha potuto fare a meno di capitalizzare il nostro desiderio di vedere qualcosa di più e vivere - magari in prima persona - l'avventura nell'arena: è così nato lo show reality Squid Game: The Challenge. Un tentativo che tuttavia ha lasciato ai più un amaro in bocca.

Ma Netflix, che nei mesi scorsi finalmente confermato che il 2024 sarebbe stato l'anno di lancio per la seconda stagione di Squid Game, oggi ha mostrato in anteprima alcune immagini dal K-drama che, tuttavia, non ci aspettiamo approdi sulla piattaforma prima del prossimo Autunno/Inverno.