PULSE: Il nuovo medical drama di Netflix tra tensione, amore e emergenze

Netflix ha svelato le prime immagini di "PULSE", il nuovo medical drama che promette di conquistare tutti gli amanti del genere. Creata da Zoe Robyn, che ricopre anche il ruolo di showrunner accanto a Carlton Cuse, la serie vede come protagonisti Willa Fitzgerald e Colin Woodell e sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 3 aprile.

La storia si svolge nel centro traumatologico di primo livello più affollato di Miami, proprio mentre un uragano minaccia di abbattersi sulla città. La dottoressa Danny Simms (Willa Fitzgerald), una specializzanda al terzo anno, si trova improvvisamente promossa a un ruolo di maggiore responsabilità, mentre il dottor Xander Phillips (Colin Woodell), amato capo degli specializzandi, viene sospeso in circostanze misteriose. Con l'ospedale isolato dalla tempesta e un numero crescente di emergenze mediche, il team deve affrontare una situazione sempre più critica.

Oltre alla pressione derivante dalla gestione della crisi, emergono dettagli su una relazione segreta e travagliata tra Danny e Phillips, che mette ulteriormente alla prova il delicato equilibrio all'interno del pronto soccorso. I colleghi dovranno affrontare le ripercussioni di questa dinamica, insieme alle proprie sfide personali e professionali, con la consapevolezza che la sopravvivenza dei pazienti dipende dalle loro scelte.

"PULSE" si preannuncia come un medical drama avvincente, capace di mescolare tensione, emozioni forti e relazioni complesse sullo sfondo di un contesto adrenalinico. Con una narrazione che promette di tenere incollati gli spettatori, la serie si inserisce nel solco dei grandi successi del genere, offrendo un mix di azione, romanticismo e dramma umano. Non resta che attendere il 3 aprile per scoprire se "PULSE" saprà davvero far battere il cuore del pubblico.