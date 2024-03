Mare Fuori 4, le anticipazioni di oggi

Questa sera su Rai 2, torna "Mare Fuori" con la quarta stagione. Due nuovi episodi andranno in onda a partire dalle 21.20. L'appuntamento sarà emozionante, poiché uno dei personaggi più amati della serie dirà addio. La storia continuerà con un doppio episodio settimanale ogni mercoledì fino al 27 marzo. Gli episodi sono già disponibili in streaming gratuito su RaiPlay.





Sinossi settima puntata

Cardiotrap riesce a far parlare Alina, mentre Carmine cerca di convincere Rosa a partire. Silvia viene interrogata dal magistrato, Dobermann si avvicina a Kubra e Consuelo teme per il figlio. Nel frattempo, ormai 18enne e avendo dato fuoco allo studio di registrazione, Crazy J dovrà lasciare l’Ipm per essere trasferita nel carcere di San Vittore.





Sinossi ottava puntata

Pino cerca casa con Kubra ma la ragazza è molto attratta da Dobermann. Cardio convincerà Alina ad andare dallo psicologo. Massimo scopre che la sua pistola è sparita. Rosa accetta la proposta di matrimonio di Carmine.