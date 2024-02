Da Grey's Anatomy a Costiera: Jesse Williams è il protagonista della serie italiana su Prime Video

Jesse Williams, noto per i suoi ruoli in "Grey’s Anatomy" e "Only Murders In The Building", sarà sia produttore che protagonista della prossima serie di Prime Video, "Costiera". L'azione e il dramma italiani, girati in inglese, saranno guidati dal regista premio Emmy Adam Bernstein. Attualmente in produzione, la serie promette una narrazione avvincente sullo sfondo dello splendido litorale di Positano.

Williams interpreterà Daniel De Luca, un ex marine statunitense con origini italiane, che torna nella sua terra d'infanzia per lavorare come risolutore di problemi in uno dei più sontuosi hotel del mondo. La trama si infittisce quando De Luca, anche conosciuto come DD, intraprende il suo nuovo ruolo, solo per trovarsi di fronte alla scomparsa di una delle figlie del proprietario dell'hotel. Incaricato di trovarla e garantirne il ritorno in sicurezza, De Luca deve affrontare le sfide presentate dalla clientela esclusiva dell'hotel.

Scritta da Elena Bucaccio, Matthew Parkhill e Francesco Arlanch, basata su un concetto originale di Luca Bernabei, "Costiera" è una co-produzione tra Amazon MGM Studios e Lux Vide di Fremantle. La serie segna una significativa collaborazione in base a un accordo innovativo, con Amazon che ottiene i diritti esclusivi in Italia, Francia, Spagna e Portogallo, mentre Fremantle gestisce la distribuzione globale in tutti gli altri territori.

Il regista Adam Bernstein ha espresso entusiasmo per lavorare con Williams, citando il mix di intelligenza, carisma e umorismo dell'attore come ideale per il personaggio di Daniel De Luca. Bernstein ha lodato il talento di Williams, affermando che la produzione è privilegiata ad averlo al centro della serie.

"Costiera" si unisce al roster delle produzioni originali italiane su Prime Video, accanto a titoli come "No Activity – Niente da segnalare", "Elf Me", "Gigolò per caso" e "Everybody Loves Diamonds". Lux Vide, nota per i suoi lavori acclamati come "Medici", "Leonardo" e "Devils", con Patrick Dempsey, aggiunge un'altra serie promettente al suo repertorio.

Con Jesse Williams a guidare il cast e un team creativo eccezionale dietro le quinte, "Costiera" è pronta a catturare il pubblico con la sua narrazione avvincente ambientata sullo splendido sfondo della costa italiana.