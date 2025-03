Dove vedere in streaming i film vincitori agli Oscar 2025

La notte degli Oscar 2025 si è ufficialmente conclusa, e a dominare la scena è stato Anora di Sean Baker, che ha portato a casa ben cinque statuette, tra cui Miglior Film e Miglior Regia. Alcuni dei titoli premiati sono già disponibili in streaming, mentre altri sono ancora in programmazione nelle sale. Ecco dove trovarli.

Anora

Vincitore assoluto della serata con cinque premi – Miglior Film, Miglior Regia per Sean Baker, Miglior Attrice Protagonista per Mikey Madison, Miglior Sceneggiatura Originale e Miglior Montaggio – Anora racconta la storia di una giovane escort di Brooklyn la cui vita prende una svolta inattesa quando incontra il figlio di un potente oligarca russo. Quella che sembra un'opportunità di riscatto si trasforma presto in un viaggio imprevedibile tra lusso, pericoli e scelte difficili.

Dove vederlo: attualmente al cinema, disponibile in streaming su Prime Video dal 6 marzo 2025.

The Brutalist

Vincitore di tre statuette – Miglior Attore a Adrien Brody, Miglior Fotografia e Migliore Colonna Sonora Originale – The Brutalist è il film diretto da Brady Corbet che narra la vita di László Tóth, un architetto ebreo ungherese che emigra negli Stati Uniti nel 1947, dopo essere stato imprigionato nei campi di concentramento tedeschi. Determinato a lasciare un'impronta indelebile nel mondo dell'architettura, Tóth si trova a lottare con le difficoltà di adattarsi a una nuova vita, tra sfide personali e professionali.

Dove vederlo: attualmente al cinema.

Wicked

Vincitore di due premi – Miglior Scenografia e Miglior Canzone Originale – Wicked è l’adattamento cinematografico del celebre musical di Broadway del 2003. Ambientato prima dell’arrivo di Dorothy Gale nel magico Regno di Oz, il film segue la storia di Elphaba (interpretata da Cynthia Erivo) e Glinda (Ariana Grande), due giovani aspiranti streghe che si incontrano alla prestigiosa università di stregoneria. Destinate a diventare rispettivamente la Strega Cattiva dell’Ovest e la Strega Buona del Sud, le due donne sviluppano una profonda amicizia, prima che il destino le separi.

www.panorama.it

Dove vederlo: disponibile per acquisto o noleggio su Prime Video, Google Play, Apple TV, Rakuten TV, Sky/Now TV e Mediaset Infinity.

Dune - Parte 2

Il secondo capitolo dell’epico adattamento cinematografico del romanzo di Frank Herbert ha conquistato due premi Oscar – Migliori Effetti Visivi e Miglior Sonoro. Dune - Parte due prosegue l'intensa saga, raccontando un viaggio di vendetta e conquista nel deserto di Arrakis, dove il protagonista Paul Atreides (Timothée Chalamet) è pronto a lottare per il destino del suo popolo e del pianeta. Tra battaglie mozzafiato e alleanze pericolose, la lotta per il potere si fa sempre più intensa.

Dove vederlo: in streaming su Sky/Now TV, disponibile per acquisto su Prime Video, Google Play, Apple TV, Rakuten TV, Tim Vision e Google Play Film.

Emilia Pérez

Zoe Saldaña ha vinto l'Oscar come Miglior Attrice Non Protagonista per la sua interpretazione in questo coinvolgente musical drammatico. Emilia Pérez racconta la storia di un'avvocatessa che si trova intrappolata nel mondo della criminalità organizzata quando accetta di aiutare un potente boss della droga a cambiare vita. Il film ha vinto anche il premio per la Migliore Canzone Originale con "El Mal", una traccia che ha conquistato il pubblico e la critica.

Dove vederlo: attualmente al cinema e prossimamente disponibile in streaming su NOW.

A Real Pain

Kieran Culkin ha vinto l'Oscar come Miglior Attore Non Protagonista per la sua performance in A Real Pain. Il film racconta la storia di due cugini, David e Benji, profondamente diversi tra loro, che intraprendono un viaggio in Polonia per rendere omaggio alla loro amata nonna. Durante il viaggio, si confrontano con le loro differenze, ma anche con la forza dei legami familiari che li uniscono.

Dove vederlo: attualmente al cinema.

Conclave

Conclave ha vinto l'Oscar per la Migliore Sceneggiatura Non Originale, offrendo uno sguardo intenso e intrigante dietro le quinte dell'elezione di un nuovo Papa. Il film esplora le dinamiche di potere, tensioni e segreti che emergono tra i cardinali durante il conclave. Il cast stellare include Ralph Fiennes, Isabella Rossellini, Stanley Tucci e Sergio Castellitto, che rendono questo dramma un’esperienza cinematografica emozionante e coinvolgente.

Dove guardarlo: attualmente al cinema e prossimamente disponibile in streaming su NOW.

The Substance

Anche se Demi Moore non ha vinto l'Oscar come Miglior Attrice Protagonista, The Substance, un inquietante horror psicologico che esplora il desiderio di eterna giovinezza, ha comunque conquistato una statuetta per il Miglior Trucco e Acconciatura. Il film racconta la storia di una misteriosa sostanza che consente di creare cloni più giovani di sé stessi, ma le conseguenze di questa "immortalità" si rivelano terribili e inaspettate.

Dove vederlo: al cinema o dal 4 marzo in streaming su Paramount+.

Io sono ancora qui

Vincitore dell'Oscar come Miglior Film Internazionale, Io sono ancora qui racconta la storia della famiglia Paiva durante gli anni della dittatura militare in Brasile. Eunice (Fernanda Torres), dopo la morte improvvisa del marito Rubens (Selton Mello), si trova sola con cinque figli e costretta a reinventarsi per costruire un futuro diverso, lontano dalle rigide aspettative della società.

Dove vederlo: al cinema.

Flow - Un mondo da salvare

Vincitore dell'Oscar come Miglior Film d'Animazione, Flow - Un mondo da salvare racconta la storia di un gatto che si risveglia in un mondo sommerso dalle acque, dove la vita umana sembra essere scomparsa. Il felino trova rifugio su una barca insieme a un gruppo di altri animali con cui deve imparare a convivere, nonostante le differenze. Un'avventura toccante e piena di speranza che esplora temi di sopravvivenza, cooperazione e il legame tra gli esseri viventi.

Dove guardarlo: attualmente al cinema.