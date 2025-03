Oscar 2025: tutti i vincitori

La 97ª edizione degli Academy Awards si è svolta proprio oggi, 2 marzo 2025, al Dolby Theatre di Los Angeles, inaugurando la tradizionale "notte degli Oscar". Organizzata dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, la cerimonia celebra il meglio del cinema del 2024, premiando in numerose categorie le opere e le performance più eccelse, dalle interpretazioni attoriali alle innovazioni tecniche e creative. Come di consueto, questa notte è sinonimo di glamour, emozione e competizione, rappresentando il culmine della stagione dei premi e trasformando il 2 marzo in un evento imperdibile per gli appassionati del grande schermo. Quest’edizione vedrà la conduzione di Conan O’Brien, celebre per il suo spirito ironico e la sua capacità di intrattenere, che ha reso la serata ancora più dinamica e coinvolgente. Inoltre, il raffinato Dolby Theatre, con la sua acustica impeccabile e l’eleganza dei suoi interni, offre ormai da sempre la cornice ideale per celebrare il talento e la creatività che animano il mondo del cinema.



Ecco tutti i vincitori.





Miglior film

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune – Parte 2

Emilia Perez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Miglior regia

Sean Baker, Anora

Brady Corbet, The Brutalist

James Mangold, A Complete Unknown

Jacques Audiard, Emilia Perez

Coralie Fargeat, The Substance

Miglior attrice protagonista

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofia Gascon, Emilia Perez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, The Substance

Fernanda Torres, I’m Still Here

Miglior attore protagonista

Adrien Brody, The Brutalist

Timothée Chalamet, A Complete Unknown

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, The Apprentice

Miglior film straniero

I’m still here

The girl with the needle

Emilia Perez

The seed of the sacred fig

Flow

Miglior attrice non protagonista

Monica Barbaro, A Complete Unknown

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, The Brutalist

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldana, Emilia Perez

Miglior attore non protagonista

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pierce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

Miglior sceneggiatura originale

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Miglior sceneggiatura non originale

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Perez

Nickel Boys

Sing Sing

Miglior fotografia



The Brutalist

Dune – Parte 2

Emilia Perez

Maria

Nosferatu

Miglior montaggio

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Perez

Wicked

Miglior sonoro

A Complete Unknown

Dune – Parte 2

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

Miglior scenografia

The Brutalist

Conclave

Dune – Parte 2

Nosferatu

Wicked

Migliori costumi

A Complete Unknown

Conclave

Gladiator II

Nosferatu

Wicked

Miglior makeup

A Different Man

Emilia Perez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Migliore canzone

El Mal, Emilia Perez

The Journey, The Six Triple Eight

Like a Bird, Sing Sing

Mi camino, Emilia Perez

Never too late, Elton John: Never too late

Miglior colonna sonora

The Brutalist

Conclave

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

Migliori effetti speciali

Alien: Romulus

Better Man

Dune – Parte 2

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

Miglior film d’animazione

Flow

Inside Out 2

Memoir of a snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Miglior corto animato

Beautiful men

In the shadows of the cypress

Magic candies

Wander to wonder

Yuck!

Miglior corto live-action

A lien

Anuja

I’m not a robot

The last ranger

The man who could not remain silent

Miglior documentario

Black box diaries

No other land

Porcelain war

Soundtrack to a coup d’etat

Sugarcane

Miglior cortometraggio-documentario