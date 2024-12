Wicked da record: la soundtrack debutta nella Billboard 200

Il magico universo di Wicked, adattamento cinematografico del celebre musical di Broadway, non smette di incantare. Wicked: The Soundtrack ha debuttato con un record storico nella Billboard 200, ottenendo il miglior posizionamento di sempre per un adattamento teatrale. Inoltre, ha conquistato il primo posto nelle classifiche Top Album Sales, Soundtracks e Vinyl Albums. Questo trionfo segna anche la settimana di vendite più imponente per una colonna sonora in questo decennio.

Disponibile tramite Universal Pictures, Republic Records e Verve Records, la soundtrack ha ricevuto recensioni entusiaste sia dalla critica che dal pubblico. Billboard celebra il progetto dichiarando: “La colonna sonora del film cattura la magia cinematografica grazie ad Ariana Grande e Cynthia Erivo, co-protagoniste e potenze vocali, che infondono nuova vita ai brani più amati del musical”. Anche Vogue la definisce "all’altezza delle aspettative", mentre Out Magazine la descrive come "straordinaria, proprio come i fan si aspettavano".

La soundtrack, con testi e musiche del maestro Stephen Schwartz, include interpretazioni straordinarie di Cynthia Erivo, premiata con Emmy, Grammy e Tony e nominata agli Oscar per Harriet, nel ruolo di Elphaba, e di Ariana Grande, superstar globale e vincitrice di Grammy, nei panni di Glinda.

Accanto a loro, troviamo Michelle Yeoh, premio Oscar, che interpreta l’elegante direttrice dell’Università di Shiz, Madame Morrible; Jonathan Bailey, vincitore dell’Olivier Award e nominato agli Emmy per Bridgerton, nel ruolo del principe ribelle Fiyero; e l’iconico Jeff Goldblum, che dà vita al leggendario Mago di Oz.

La tracklist della colonna sonora include i brani più celebri dello spettacolo originale:

No One Mourns the Wicked Dear Old Shiz The Wizard And I What Is This Feeling? Something Bad Dancing Through Life Popular I’m Not That Girl One Short Day A Sentimental Man Defying Gravity Ozdust Duet (Bonus Track – solo digitale)

Diretto dal regista Jon M. Chu, noto per successi come Crazy Rich Asians e In the Heights, Wicked rappresenta un’esperienza cinematografica immersiva, divisa in due capitoli. Il primo film, ora nelle sale, racconta la storia delle due streghe di Oz, Glinda e Elphaba, svelando il percorso che le ha portate a diventare l’iconica strega buona e quella cattiva. Il secondo capitolo è previsto per il 21 novembre 2025.