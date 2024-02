Sanremo 2024 ma sembra Napoli

Non siamo a Napoli, ma a Sanremo, dove la lunga attesa di un’intervista a Geolier si è trasformata in momenti di puro divertimento. All’improvviso, nelle vie che costeggiano il mare, ha preso piede un’inaspettata affluenza di napoletani. Tra tutti loro, anche 3 venditori ambulanti con delle calze tra le mani. Sono loro che provano a vendermi un’intervista immediata al loro cantante del cuore, nonché anche vicino di casa a Secondogliano. Il prezzo? “A soli 250 Euro hai l’intervista migliore che si può fare. Noi conosciamo Geolier, abita a Secondigliano proprio vicino casa nostra. Vedi, adesso ti mostro un video con lui mentre cantiamo. Vuoi fare l’affare?”. Ma proprio quando la trattativa diventa estenuante, ecco arrivare delle ragazze, sempre napoletane, che indossano un cubo in testa fino a metà busto. “Queste ragazze sono appicciate di testa, cioè hanno la testa incendiata per la pazzia”. Continuano i tre venditori ambulanti e mentre ridono, ecco arrivare un gruppo di ragazzi. Hanno 13 anni e uno di loro è un fan accanito di Geolier. Conosce tutte le canzoni a memoria ed é di Sanremo. “Il dialetto napoletano mi piace, lo capisco bene”. Così, fino a quando Geolier non si fa avanti, i suoi concittadini rimangono uniti e compatti ad aspettarlo nelle stradine che fiancheggiano la pizzeria napoletana. E lui, rinchiuso all’interno, porta avanti interviste programmate e fa i suoi live. Ma eccolo finalmente affacciarsi dietro le grate di una piccola finestra che affaccia sulla strada, dove i tifosi di Maradona l’aspettano gioioso. Così, finalmente appare mentre la folla comincia a delirare eccitata. Le donne urlano come si fa al mercato e chiedono protezione per le figlie. E tutto questo avviene secondo una tipica scena napoletana, ovviamente gridando frasi in dialetto partenopeo.