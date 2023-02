San Valentino tra chef stellati e cene in casa

Si dice che alcuni cibi abbiano proprietà afrodisiache, ovvero capaci di esaltare la libido in chi le consuma. Che si tratti di leggenda o realtà, la «cuisine d’amour» - con le sue regole - nasce nella Francia di Luigi XV.

Grazie all’utilizzo sempre più frequente di cibi esotici (dai nidi di rondine alle pinne di pescecane) si è iniziato a credere che il cibo potesse avere una certa influenza sullo spirito. Nello stesso periodo si afferma poi la moda di profumare vini e piatti con ambra, muschio e zibetto per coinvolgere un altro dei cinque sensi.

L’accostamento tra cibo e passione non è così assurdo. Sin dall’antichità la gola veniva infatti spesso collegata al peccato della lussuria. Ma quali sono i cibi più afrodisiaci da portare in tavolo a San Valentino?

Partiamo dalle ostriche - il cibo preferito dall’amante Casanova - efficaci in quanto ricche di zinco, un minerale importante per la produzione di testosterone, ma anche di amminoacido tiroxina, un nutriente che svolge un ruolo nella produzione di dopamina.

C’è poi il cioccolato, in tutte le sue varianti, che contiene elementi chimici come la feniletilammina che può dare sensazione di eccitazione e benessere generale. Si prosegue con l’ananas che aiuta a migliorare la performance maschile grazie alla bromelina, un enzima che agisce sulla digestione e sulla circolazione sanguigna.

Infine, il peperoncino con la sua sensazione di pizzicore aumenta il rilascio di epinefrina (conosciuta anche come adrenalina) ed endorfine, oppiacei naturali per il corpo.

Cosa mangiare allora la sera del 14 febbraio? Ecco qualche proposta.

