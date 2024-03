I riding helmet Haute Couture by KEP Italia

Lo sapevi che puoi passare dal sellino alla sella senza cambiare il casco? Perfetti per andare a cavallo nella natura ma omologati anche per sfrecciare in città su bike, e-bike, monopattini, e skateboard. Insomma, destreggiarsi nel traffico è anche una questione di stile quando si indossano i nuovi caschi di KEP Italia.



Forte della sua esperienza nel settore dell’equitazione, l’azienda 100% Made in Italy, leader del mercato con distribuzione in circa sessanta Paesi nel Mondo, presenta per la primavera-estate 2024 delle irresistibili novità. Si tratta di una rielaborazione ed evoluzione delle tre collezioni di successo Pegasus, Viking e Milano che disegnano un nuovo percorso attraverso il quale Cromo 2.0, fusione di tecnologie all'avanguardia, design e artigianalità d'eccellenza, racconta una storia e interpreta la personalità, il carattere e i sogni di chi lo indossa:

PEGASUS, con le sue ali d'argento, da sempre rappresenta la libertà, l'audacia, la grazia e l'avventura. Questo casco è un invito a guardare il mondo senza confini o limiti a ciò che si desidera raggiungere, superando le sfide più ardite.

VIKING, una sorta di stargate tra il contemporaneo e l'epoca della forza e del coraggio, di intrepidi esploratori, che affrontavano l'ignoto senza fermarsi davanti a ciò che faceva tremare l'animo. Viking racchiude tutto il mondo multisport di Cromo 2.0.

MILANO, un casco che attraverso l'essenza dello stile italiano diventa un tributo alla città del design e della moda. Un concentrato di pura eleganza e sartorialità.

I tre concept si vanno ad arricchire di dettagli ricercati per diventare ancora più cool, fashion ed esclusivi. Grazie ad una serie di tasselli retro coordinati il look & feel di Viking e Pegasus si completa, con un twist così speciale che ogni fashion victim li sceglierà per completare il suo outfit. Raso in una nuova accattivante palette per il modello Milano, disponibile sia in tinta unita che con il tocco extra glam dei Cristalli Swarovski. Ma non finisce qui: è prezioso come un gioiello il cap Milano nella versione in pelle, con lavorazione embossed, esclusiva KEP Italia, che crea motivi a rilievo dall’effetto elegante, sofisticato, haute couture. Tutta la maestria dell’artigianato italiano, con la cura estrema del dettaglio, si sposa alla creatività e alla qualità per un accessorio che diventa un vero pezzo unico.

I riding helmet di Kep Italia sono imbattibili anche sul piano della sicurezza e comfort, da sempre una priorità dell’azienda. Per proteggere chi sceglie la mobilità green in città e nella natura ogni modello è infatti sottoposto a severi test che ne misurano resistenza e prestazioni per ottenere tutte le certificazioni di conformità con le normative e i parametri di sicurezza riconosciuti a livello internazionale.

Tutti i modelli sono inoltre personalizzabili, hanno l'imbottitura interna removibile e lavabile, realizzata con materie prime 100% riciclate, grazie alla tecnologia Greensoul che garantisce materiali altamente performanti nel più totale rispetto della natura. Anche la sacca portacasco è realizzata con la tecnologia Newlife che trasforma materiale riciclato di prima qualità senza l'impiego di sostanze chimiche, attraverso un processo produttivo tracciabile e 100% Made in Italy.